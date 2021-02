Chris Hemsworth y Elsa Pataky son uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, tras celebrar recientemente su aniversario número 10. Sin embargo, los rumores que surgen en el país australiano hablan de que la famosa pareja pudiera estar atravesando una fuerte crisis en su relación.

La revista Woman’s Day sembró las dudas sobre la estabilidad en el hogar de los Hemsworth al publicar unas fotos donde aparece el actor participando de una fiesta junto al elenco de su última película, teniendo una actitud “cariñosa” con la protagonista de “Thor: Love and Thunder”, la actriz Pom Klementieff.

La información indica que los protagonistas del film pasaron largo tiempo juntos conversando, sin percatarse que estaban siendo observados por otros, y aunque no resulte suspicaz para algunos, en la esposa del guapo actor resultó ser motivo de conflicto.

La última publicación de la actriz de origen español en su cuenta Instagram junto a Chris Hemsworth data del 14 de febrero, el Día de San Valentín, con una foto que causó extrañeza entre sus fans por lo “desgastada” en su calidad, y la breve leyenda que escribió para felicitar a su esposo: “Siempre y para siempre”.

Conflicto a puertas en el matrimonio de Chris Hemsworth

Para nadie resulta un secreto que las celebridades suelen compartir momentos de cercanía con sus coprotagonistas en el set de grabación, pues son muchos meses de trabajo y escenas románticas juntos. Recordamos que así comenzó el amor y la posterior relación de Angelina Jolie y Brad Pitt en la película Mr. & Mrs. Smith en el 2005.

Y en el caso del héroe del Universo Marvel no pasa algo diferente. Precisamente este es el comportamiento que destaca el medio australiano al hablar de Hemsworth con sus protagonistas. “Chris y Pom estuvieron charlando un rato y no sabían que estaban siendo observados (...) Chris es súper amable con todos con los que trabaja, pero no pasa desapercibido que Pom comparte un parecido con Elsa. Siempre hay rumores al respecto en el set”.

A este comentario, Woman's Day agregó que no sería la primera vez que el musculoso actor se muestra “exagerado” con sus atenciones con sus compañeras de reparto, al recordar viejos episodios con las actrices Natalie Portman y Scarlett Johansson.

Sin embargo, la complicidad y la química que desborda Chris y Elsa siempre ha sido foco de atención de sus seguidores, quienes admiran el matrimonio de este par de famosos de la pantalla grande que comparten tres hijos menores como fruto de su feliz relación.

En los meses de pandemia, publicaciones compartiendo momentos familiares únicos fueron parte de las fotografías que ambos postearon en sus feeds de Instagram, dejando ver que en la familia todo está bien.

En la actualidad no solo Chris se encuentra ocupando su tiempo en el set de grabación, sino que Elsa Pataky decidió tomar un papel, después de tres años alejada del cine y mientras su marido graba la cuarta entrega de Thor, lo que rompe con los arreglos familiares de la pareja, que establece que uno de los dos debe quedarse en casa para el cuidado de sus hijos.

Ni Chris ni Elsa han salido al paso de estos rumores para negar o confirmar que algo pasa en su matrimonio.

