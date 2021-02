En pleno Día de los Enamorados, la actriz Rocío Toscano reconoce que recibió el mejor regalo de su vida: Nacieron sus mellizos Alma y Luca. A nueve días de esa inolvidable jornada, la joven explica cómo ha sido este periodo de madre y aborda el inmenso cariño que tiene por sus bebés.

En un principio, ambos iban a nacer después del 14 de febrero, pero la recordada intérprete de "Roxy" en Verdades Ocultas no quería aguantar más la espera: "Fue demasiado cursi, me dio risa. Tuve la fecha ocho días antes y estuve con una ansiedad que te mueres. Antes de la fecha ya me relajé, me entregué", relata.

Al llegar al hospital de Parker, en Estados Unidos, recuerda que "cuando vi al doctor entrar sentí que estaba en una montaña rusa antes de tirarme. Le tenía miedo a la anestesia epidural, pero no dolió nada. Cuando escuché el llanto de Alma fue súper femenino. Tres minutos después nació Luca, con otro llanto. Ahí me derretí, fue lo mejor".

Actualmente, Rocío continúa en suelo norteamericano, un lugar que le será difícil dejar cuando tenga que regresar a Chile.

"Aún no sé lo que voy a hacer en el futuro. En mi familia están tan chochos que pienso que será duro cuando me vaya. Tiempo al tiempo", reflexiona.

"No soy la misma desde que los tuve"

Sobre sus primeros días como madre, reconoce que se siente "cansadísima" y que durante los primeros días no descansó como correspondía, todo por una razón muy tierna.

"Me puse súper alerta, no quería dejar de mirarlos, no me quiero perder ningún minuto, ningún gesto que hagan, pero ya me relajé un poco". expuso.

En ese sentido, sostiene que "cuando están durmiendo veo que puro sonríen, así que eso me derrite. Y con dos guaguas es doble pega, pero doble amor. Es muy hermoso. Nunca me imaginé que la sensación era tan intensa. No soy la misma desde que los tuve".

La personalidad de sus bebés

Con el sexto sentido que poseen las madres, la actriz ya conoce muy bien a sus dos pequeños bebés: "Tengo una suerte tremenda porque son súper tranquilos. Solo lloran porque tienen hambre, les doy leche, les cambio el pañal y se vuelven a dormir. Estoy con libre demanda, así que cada dos o tres horas me están pidiendo leche".

"Son tan ricos, nunca me imaginé tener hijos tan bonitos. Ya abrieron los ojos, sonríen. Ya les voy notando sus personalidades, sus energías son distintas. Alma es muy power, muy parecida a mí, y Luca tiene una paz inmensa, sonríe, se estira. El papá está chocho, los mira y llora. Él siempre quiso una niña, entonces está feliz", concluye.

Todo sobre Famosos chilenos