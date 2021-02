La actriz Irina Baeva mostró en su cuenta de Instagram la hermosa decoración para celebrar el cumpleaños de las hijas de su prometido Gabriel Soto con Geraldine Bazán. La intérprete de origen ruso hace grandes esfuerzos por ganarse el cariño de las chicas en medio de una relación marcada por la polémica.

La artista demostró el afecto que siente hacia las hijas de su novio con los hermosos detalles que tuvo al momento de organizar la íntima celebración. Una habitación llena de globos flotantes sorprendió a las pequeñas.

El pastel para Elissa, que cumplió 12 años el 17 de febrero, tenía la temática de la famosa serie norteamericana “Friends”, mientras que para Alexa, que llegó a los 7 un día después, recibió un rico pastel adornado con un cono de barquilla relleno con dulces de colores.

Cumpleaños en familia

Irina y Gabriel compartieron junto a las niñas un cumpleaños en familia, además también disfrutaron de una parrillada. El actor mexicano agradeció a su novia por dedicar tiempo para decorar y encargarse de la fiesta de sus hijas. "Gracias mi amor", escribió en una de sus “stories” de instagram.

Soto también posteó varias fotos del evento, donde se puede ver posando junto a sus dos pequeñas y Ana, una prima de las chicas que también estuvo de cumpleaños. El compartir se realizó días después de la fecha de nacimiento de ambas, ya que la pareja cumplía compromisos como presentadores en Premio Lo Nuestro.

Sin embargo, Gabriel Soto no pasó por alto la fecha y dedicó hermosas palabras a ambas en el día tan especial. "No tienes una idea cuánto te amo y como me derrites con tu ternura y con tu alma tan alegre. Te deseo un muy feliz día mi amor y estaré para ti siempre para amarte y cuidarte. Te amo con todo mi corazón hijita", fueron las palabras que dedicó a su hija menor.

“No puedo creer lo grande que ya estás hija mía. Gracias por llenar mi vida de amor con ese brillo tan especial de tu alma. Te deseo toda la felicidad del mundo mi amor y siempre voy a estar ahí para apoyarte y amarte. Happy birthday”, escribió para celebrar a su primogénita.

