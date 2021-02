La actriz Jacky Bracamontes no es solo reconocida por ser uno de los rostros más atractivos de la televisión mexicana e hispana, sino también por su talento y gran trayectoria en el mundo de las telenovelas.

Aunque pareciera llevar una vida perfecta y llena de éxitos, ha vivido episodios que han marcado su vida como la pérdida de su primer bebé, mellizo de una de su hija Jacqueline, de siete años de edad.

Durante una entrevista con la periodista Rebeka Smyth, del programa "Hoy Día" de Telemundo, la también presentadora confesó cómo vivió este doloroso momento de su vida y las lecciones que le ha dejado.

"Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba: '¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Diosito se llevó a mi niño?", dijo.

Una gran lección

Bracamontes reveló que después de llorar mucho y cuestionar lo sucedido, "hubo una persona que me dijo: 'por qué te preguntas el por qué y no el para qué, para qué vino ese bebé a tu vida, a sus vidas' y ahí fue cuando entendí para qué vino y fue para salvarle la vida a mi Jacky, porque si ella hubiese venido sola, no hubiera llegado a este mundo".

La actriz de la telenovela "La suerte de Loli" sostuvo que entró en una fuerte depresión después que murió su hijo, pero gracias al apoyo de su esposo Martín Fuentes logró salir adelante y superar lo sucedido.

"Guardó las cenizas"

Jacky, quien tiene cinco hijas, narró que la situación por la que atravesó fue tal que su compañero de vida le ocultó por casi tres años que había guardado las cenizas del bebé, las cuales esparcieron al mar.

"Martín guardó las cenizas y nunca me dijo", expresó la presentadora, de acuerdo a la revista People y apuntó que siempre estuvieron de acuerdo en no enterrarlo.

"Le dije: 'Vamos a esparcir las cenizas en el mar'", explicó Jacky sobre la decisión que tomó junto a su esposo, con quien se despidió de su hijo.

Pese a ser una experiencia superada, la actriz reconoce que siete años después sigue extrañando a su pequeño.

"Nunca lo vi, porque cuando nació mi chiquito ya había fallecido. Martín si lo vio. Yo nunca lo tuve en los brazos", manifestó.

Finalmente, concluyó: "Fue un momento muy duro".

