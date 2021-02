Las vacaciones de Hernán Calderón Jr. y su pareja, Rebeca Naranjo han resultado ser todo un éxito. Y es que a pesar de estar fuera de Chile, la pareja no ha dejado de subir imágenes de su viaje a Cancún, México, y de interactuar con sus seguidores.

Además de mostrar las paradisíacas playas aztecas, Nano y su novia, se han encargado de mostrar a todos sus fans los lugares que han conocido durante su viaje, incluso han mostrado los nuevos "amigos" que han hecho.

"Con mis nuevos amigos", posteó Calderón por su cuenta de Instagram, junto a una imagen acompañada de unos monos, con quien se le ve posando y alimentado.

"Buena vida"

Tras la publicación, las reacciones no se hicieron esperar y muchos de los usuarios de esta plataforma digital escribieron: "Buena vida, eh", "Esos son amigos"; "Qué lindos"; "Me alegra verlo feliz"; "Nano me has deleitado con tu viaje", entre otras comentarios se leen en el post.

Pese a la libertad vigilada intensiva que debe cumplir tras haber atacado a su padre el año pasado, Nano viajó con Rebeca a disfrutar de un descanso. El viaje coincidió con la celebración del 14 de febrero, día en que se celebra el Amor y la Amistad.

A propósito de la celebración de San Valentín, Nano subió una fotografía con Rebeca y expresó: "¡Feliz San Valentín para todos! En especial a esta personita que me aguanta todos los días".

En días más recientes, Rebeca fue consultada sobre la posibilidad de contraer matrimonio con Hernán. "¿Te casarías con Nano?", fue una de las preguntas que apareció en su feed y que sorprendió a varios debido a su respuesta.

"Estoy esperando el anillo", reveló Naranjo, quien con esta respuesta dejó en claro que el vínculo con el estudiante de derecho se ha fortalecido en los últimos meses.

Libertad vigilada

El pasado 2020, el hijo de la conductora Raquel Argandoña se enfrentó a la justicia tras atacar a su padre, Hernán Calderón Salinas, con un cuchillo luego de una discusión protagonizada por ambos.

Dada la situación, el tribunal lo sentenció a Nano a 541 días de presidio más pena accesoria de suspensión de cargos por lesiones graves, 60 días de prisión más pena accesoria de suspensión por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y 60 días de prisión más pena accesoria por el delito de amenazas no condicionales.

Sin embargo, tras pasar unas semanas tras las rejas, al joven se le aplicó la Ley 18.216 que establece penas sustitutivas. Por lo mismo, pudo optar por la libertad vigilada intensiva.

