Robbie Williams ha dejado de ser el chico rebelde de la industria musical y lleva varios años dedicado a su vida familiar. El cantante británico, de 47 años, alejado de los excesos que lo caracterizaron en el pasado, hoy supera en gran medida la terrible enfermedad con la que ha luchado durante años.

El intérprete de “Love my life” es sincero y habla sin temor de su batalla contra la depresión y la ansiedad, y de cómo los peligros de la fama y su empeño por ser el centro de atención afectaron en gran medida su salud mental.

La enfermedad afectó su mente

“Este trabajo es realmente malo para mi salud. Me va a matar. A menos que lo vea de otra manera”, confesó el músico inglés en una entrevista difundida por el Daily Mail. “La depresión corre a través de mi familia. No sé si estaría tan enfermo sin fama”, añadió.

La enfermedad en Robbie tiene una connotación diferente, en su caso los síntomas se han vuelto físicos. En 2017 se vio obligado a suspender una gira por Europa, después de sufrir un deslizamiento de disco en la espalda que lo dejó muy grave.

"Mi brazo izquierdo se adormeció y no podía dejar de gotear por un lado de mi boca. Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar. No pude respirar por completo", relató en ese entonces, según recoge el diario El País.

Valora la valiosa ayuda de su esposa

El cantante valoró lo importante del apoyo de su esposa Ayda Field, quien lo ha ayudado a superar esta difícil etapa. Admitió que aunque sigue lleno de las inseguridades con las que luchó en su juventud, está abierto a tratar el tema con sus hijos cuando la ocasión lo requiera.

“Afortunadamente estamos en nuevos tiempos ahora y se habla de ello, ya no es caca. Yo me sentía cada vez más aislado porque me dijeron que siguiera adelante“, reflexiona.

En este sentido, explicó que no sabía como llamar lo que estaba experimentando en su vida y la confusión lo llevó a refugiarse en los vicios. “No sabes etiquetarlo como ansiedad y depresión, y me subí a la montaña rusa de las drogas y la bebida”, añadió.

Ahora Robbie Williams disfruta de una vida familiar, lleva más de 20 años de sobriedad. Es padre de cuatro niños con Ayda: Theodora, Charlton, Colette y Beau Benedic. Priorizar su salud con autoayuda, terapias de conversación y medicamentos, le ha llevado a combatir los síntomas y tener una vida mejor.

