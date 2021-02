Una vez más el actor venezolano Fernando Carrillo está en el centro de una polémica, tras ser señalado de ser bisexual por el actor mexicano Raúl Juliá Levy, con quien en el pasado sostuvo una amistad que se rompió, después de que el artista sudamericano pusiera en tela de juicio que este fuese hijo del reconocido actor de Hollywood Raúl Juliá, fallecido en 1994.

Una Corte Federal de los Estados Unidos reconoció en el 2016 a Raúl Juliá Levy como hijo legítimo del recordado actor Raúl Juliá, el protagonista de las películas de “Los locos Addams”, y la puesta en duda del origen del joven actor por parte de Carrillo ha desencadenado una ola de dimes y diretes entre ambos.

Ha sido una “guerra de publicaciones” en Instagram en la que Carrillo se ha centrado en iniciar una demanda contra la revista TV Notas, después que publicara “que había participado en un trío con un transexual” y de las más recientes declaraciones otorgadas por Juliá.

Según reseña El Diario, en entrevista de “Chisme en vivo”, Juliá reconoció que sus acusaciones comenzaron a raíz de que el venezolano “hablara de él en las redes sociales”. Sin embargo, aseguró que “no pasa nada en ser bisexual”.

No obstante, negó que haya visto a Fernando Carrillo besando a otro hombre. Respondió con un no a esta pregunta, después de la insistencia de los entrevistadores. “No, pero sí lo he visto tocándole la mano”, dijo.

Carrillo niega ser bisexual: “Si me gustaran, lo diría”

Fernando Carrillo no se quedó atrás y a través de su cuenta Instagram ha arremetido en contra del director de TV Notas, Charly Flowers, manifestando su descontento por las publicaciones “falsas” sobre su persona que hablan de su orientación sexual.

Con sarcasmo, el actor elevó la consulta de una “encuesta” entre sus fans en la que preguntó en su mensaje si este editor “está secretamente enamorado de él”, lo que generó reacciones de apoyo para el artista por parte de sus fans. Carrillo asegura que hace responsable a Flowers de cualquier percance que pueda sufrir.

De acuerdo a una información publicada en el diario El Imparcial, Carrillo no tuvo problemas en señalar que no oculta su orientación sexual, pues si le gustaran los hombres y mujeres "no tendría reparo en aceptarlo”.

“Si yo fuera bisexual lo gritaría al mundo entero y no tendría ningún problema, seguramente mi esposa me lo entendería, me lo aceptaría. No sé, las tendencias sexuales son de cada quien, yo soy lo que soy, amo a mi esposa y vivo un momento feliz esperando a mi hijo”, dijo al recordar que pronto será papá.

Afirmó que su relación de amistad con Raúl Juliá concluyó en malos términos, lo que desencadenó los ataques y descalificaciones hacia su persona.

“Era conocido, era vecino mío en Malibú, vivía él en Malibú cuando yo viví en Malibú 8 años. Siempre con una mentira comimos alguna vez (...) Siempre mintiendo que me iba a llevar con Charlie Sheen, que me iba a presentar a gente, que era hijo de este gran actor que hizo la cinta de ‘Los Locos Addams’, Raúl Juliá, ahí está demandando, su familia dice que es es mentira”, dijo.

El actor ya procedió de manera legal e introdujo una demanda contra la revista TV Notas.

