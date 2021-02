Un gran enojo causó a la actriz colombiana Lady Noriega que Maluma haya aparecido en una historia de su Instagram acariciando a una perrita que se consiguió en la playa, que llamó como ella.

El intérprete de "Felices los cuatro", de 27 años, compartió una historia de Instagram en el que se topa con el animalito y dice: "Lady Noriega, tenemos un nuevo cachorro. Lady Noriega, la energía no miente".

Te puede interesar El mensaje de David Beckham a Maluma tras nuevo cambio de look del cantante colombiano

Inmediatamente la historia encendió las redes y la artista, de 50 años, no tardó en responder, al punto de que no solo le dedicó un controversial post a Maluma sino varias historias de su cuenta de Instagram, que daban seguimiento al suceso.

La respuesta a Maluma

En la publicación, la también modelo colombiana increpó al reguetonero: "Maluma, no sé qué me quisiste decir con esto, pero me dolió. Qué rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto (...) Buena cosa sería ser un ejemplo positivo. Te lo digo con cariño".

El mensaje escrito por Lady Noriega acompañaba un post en el que aparece una foto del cantante de género urbano y el video de él acariciando la perrita y haciendo el comentario.

La polémica llegó hasta un programa de radio, llamado "Lo sé todo, Colombia". Lady Noriega relató allí su sensaciones: "Hubo un momento en que yo me afecté. Yo me afecté, y dije: 'Dios mío, pero por qué va a tratarme así", declaró.

La recordada Pepita de "Pasión de Gavilanes"

En una de sus historias, la cantante publicó una foto de ella cuando interpretó el personaje de Pepita en la telenovela "Pasión de Gavilanes" y al lado una foto de la perrita a la que hizo mención el reguetonero.

Sobre la imagen escribió: "Maluma, soy Pepita, no perrita, Miamorcitop". También compartió una historia con la foto del animal en las que reza parte de una canción que se escucha de fondo.

"Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. ¡De mis desengaños todos estos años es testigo Dios! @maluma", escribió la cantante. También reflexionó: "Hmm no sé qué pensar, pero que le pongan a una perrita el nombre de uno no es chévere. ¿Qué será? Me le parezco?".