Marc Anthony ha roto un nuevo récord al convertirse en el artista masculino que más reconocimientos ha ganado en los Premios Lo Nuestro, con un total de 24 galardones.

El famoso salsero subió una publicación a su cuenta de Instagram donde compartió su nuevo logro, siendo reconocido oficialmente por el famoso registro de Guinness World Records.

En sus 30 años de carrera, Marc Anthony ha recibido una gran variedad de premios importantes como Grammys, Latin Grammys y premios Billboard. Hoy 18 de febrero de 2021 es la gala del Premio Lo Nuestro, donde el salsero está nominado a Artista del Año-Tropical y Canción del Año-Tropical por su sencillo “Lo que te di”.

Marc Anthony rompe récords por tercera vez

Es la tercera vez que Marc Anthony logra registrar este tipo de logro. El primero fue por la mayor cantidad de álbumes más vendido a fin de año en la lista de álbumes tropicales por un artista solista logrado en diciembre de 2017; luego el artista con más sencillos número 1 en la lista de Billboard Tropical Airplay, logrado en septiembre de 2018.

En la leyenda que acompaña a su fotografía posando con el certificado, el cantante se encargó de agradecer a aquellos que han formado parte de su camino.

“¿El artista masculino con más premios @PremioLoNuestro ganados? ¡Estoy sin palabras! Gracias @guinnessworldrecords por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los productores, a @magnusmediausa, y a todos los que han estado detrás de esto”, dijo.

“Esto si no me lo esperaba. Siento tantas emociones y cuando me enteré de este título de récord Guinness World Records mi corazón dio un vuelco. Solo espero que todos los que han dedicado su vida a que esto suceda se sientan tan especiales como yo. ¡AHORA SON TRES Y ESTO SIGUE!”, expresó en su mensaje.

Según registra el Libro de Récord Guinness, Marc Anthony “se ha llevado a casa 24 galardones incluidos los premios al mejor artista masculino / artista masculino del año (1996, 2001, 2003-05, 2007), álbum del año (1997 - Todo a su tiempo; 2005 - Valió la pena; 2014 - 3.0) y la canción del año (1998 - Y hubo alguien; 2004 - Barco a la deriva; 2005 - Ahora quién; 2014 - Vivir mi vida). Hasta la fecha ha recibido 34 nominaciones en diversas categorías”.

