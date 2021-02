Partió con una simple presentación, pero ahora está ganando cada vez más protagonismo. Bad Bunny definitivamente llegó para quedarse en la WWE, la compañía de lucha libre más importante a nivel mundial.

No contento con lanzarse desde la esquina del cuadrilátero sobre competidores como The Miz y Morrison, o de golpear a uno de ellos con un micrófono, ahora el puertorriqueño obtuvo su primer título en la competencia, de la cual es fanático.

El artista estaba acompañado del luchador Damian Priest, un apoyo que ha sido fundamental en su corta carrera como atleta del ring. Ambos estaban en el backstage mientras eran entrevistados por una de las presentadora.

En ese momento, entra en escena el entonces campeón de este inédito título, R-Truth, quien es derribado por Akira Tozawa, japonés que lo cubrió hasta el conteo de tres, alzándose como nuevo ganador.

Sin embargo, en medio de sus festejos, no se percató que detrás de él estaban el "Conejo Malo" y Priest, siendo golpeado por este último y quedando en estado casi inconsciente. Tras verlo en el suelo, el amigo del artista le dice que lo cubra y sea el nuevo campeón.

View this post on Instagram

El cantante tenía sus dudas, no sabía si hacerlo o no, pero finalmente obedeció y se convirtió en el flamante nuevo poseedor del título 24/7. Cabe consignar que este cinturón se disputa hasta en los lugares más recónditos y el campeón está acompañado de un árbitro durante todo el día y toda la semana en caso de que sea atacado y se tenga que realizar el conteo.

En simples palabras, el título tiene poco peso de gloria dentro de la industria, pero sirve para posicionar a Bad Bunny como uno de los proyectos más prometedores. De hecho, se rumorea que está entrenando con profesionales de la WWE para participar en el evento más importante que tiene la empresa: Wrestlemania, a realizarse el próximo mes de abril.

🐰 BAD BUNNY IS THE NEW 24/7 CHAMPION! 🐰#WWERaw @sanbenito @ArcherOfInfamy pic.twitter.com/1mZk5efesj