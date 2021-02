Jennifer Lopez compartió con sus millones de fans el grandioso Día de San Valentín que celebró junto a su prometido, Alex Rodríguez, quien le demostró con detalles llenos de romanticismo y lujo, lo especial que es para él la hermosa cantante.

La superestrella de la canción pop colgó un video en red social mostrando el imponente regalo que el exjugador de los Yankees de New York le ordenó para celebrar tan especial día.

Jennifer mostró su cara de felicidad al encontrarse con el ramo de rosas rojas en forma circular que decoraba la larga mesa. Eran varias docenas de hermosas flores junto a un bouquet de globos que volaban prendados del arreglo.

Destacó uno de los globos que tenía grabado un mensaje en español: “Te amo”. La cantante no ocultó su grata sorpresa mientras sonreía y exclamaba: “¡Oh mi Dios! Seguido de “me hizo sonreír”, al dejarse ver con su rostro al natural, cabello recogido y luciendo una camiseta blanca con un estampado de letras en color rosa.

En la publicación, Jennifer Lopez escribió lo especial que es para ella y Alex el mes de febrero: “Febrero es nuestro mes especial, nuestro mes de aniversario. Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero. La primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en que no estemos juntos o no hablemos”.

La cantante de 51 años, también significó lo especial que es su prometido en la relación, comentando los aspectos favoritos de su personalidad. “Me haces reír. Me encanta tu sentido del humor perverso y divertido, y como siempre intentas hacer que cada habitación en la que entras sea más alegre”.

Terminó su romántico mensaje diciendo: “Te amo y todo lo que haces por mí. Eres mi divertido San Valentín”.

A través de sus historias de Instagram, la sensual cantante presumió el resto de la celebración en la que Rodríguez aumentó la dosis de romanticismo para su amada, al decorar la cama con cientos de pétalos que hicieron la forma de un corazón con las iniciales de sus nombres “J+A”, sobre las sábanas blancas.

Una gran celebración

Desde su cuenta de Instagram, Alex Rodríguez realizó un collage de imágenes resaltando los mejores momentos compartidos por los dos desde que iniciaron su relación en el 2017, con un mensaje que inició diciendo: “Gracias por llevarme a tu corazón y al viaje de tu vida”.

En el video se ve el lujoso dormitorio, luciendo un traje formal negro y corbata, que usó para la feliz ocasión.

La "Diva el Bronx" también lució sensual con un outfit de fiesta, falda de lentejuelas con un jersey de cuello tortuga, mientras posaba sentada sobre una mesa en la que destacaba a su lado unas letras iluminadas que decían: “I love you”.

En la cuenta del programa de espectáculos “El Gordo y La Flaca”, algunos seguidores dejaron sus comentarios especiales por celebrarse el día del amor a la famosa pareja, enviando sus felicitaciones, pero otros no perdonaron los rumores de “infidelidad” que corrieron solo hace unos días en los que se aseguró que Alex Rodríguez tuvo una relación con la estrella del reality “Southern Charm”, Madison LeCroy.

Por ello, no faltaron quienes dejaron duros comentarios sobre la sinceridad de la muestra de amor del Grandes Ligas: “Qué sea fiel”; “Ya se le olvidaron los cachos”; “Más grande los cuernos”; “Después que le pone los cuernos”; “No, pues... para que olvide tantos cuernos puestos”.

