Un rumor que se difundió en Internet vinculó al actor Armie Hammer a una investigación policial por el hallazgo de restos humanos. La carrera del actor se ha visto ampliamente afectada después de que se filtraran unos mensajes sexuales suyos donde admitía ser "caníbal".

Luego de que unos excursionistas descubrieron restos humanos en el desierto de California el 31 de enero de 2021, los usuarios de las redes sociales compartieron especulaciones desenfrenadas que vinculan al actor de 34 años con el caso.

Según señaló Infobae, la policía rápidamente negó el rumor de que Armie Hammer fuese un sospechoso en la investigación del asesinato.

Una cuenta de Twitter nombrada "In The Cut" fue la primera en difundir el rumor. Llegó a la conclusión de que a causa de un trabajo anterior en la construcción, Hammer debió haber sido el culpable de asesinar a las personas y de haber arrojado sus cuerpos al desierto.

This is all alleged with #ArmieHammer until proven otherwise. Remember when Armie suddenly began working in construction mid-pandemic and mid-divorce last year? Suddenly, he was employed, in between jobs, working on a hotel in the middle of the desert.