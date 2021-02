La presentadora puertorriqueña Adamari López sorprendió a todos sus fans al hablar sobre su supuesta crisis con Toni Costa. "Hemos tenido nuestros buenos y malos momentos en nuestra relación", comentó la boricua al hablar de su relación.

La también actriz, de 49 años, habló en espacio en televisión sobre su relación con el bailarín español, quien estuvo con ella durante la entrevista ofrecida al programa “En Casa con Telemundo”. Ambos se mostraron muy enamorados y tiernos en todo momento.

En un clip de la sección "Nuestra historia de amor" la pareja también habló sobre la idea de tener otro hijo. En ese caso, Toni dijo: "Yo sé que es complicado, pero ojalá y viniera otro bebé", comentario que apoyó su esposa.

Adamari López aclara rumores de crisis

"Nos veo disfrutando mucho como pareja, viendo cómo Alaïa va creciendo (...) Yo entiendo que sí, Tony es el amor de mi vida, y nos hemos dado cuenta de que sí, nos amamos profundamente y que seguimos luchando y apostando por nuestro amor", dijo la conductora de “Un Nuevo Día”.

Adamari López tiene su idea del porqué de los recientes rumores sobre una supuesta crisis entre Toni y ella. "Yo creo que cuando la gente no nos ve juntos o no ve que sacamos cosas juntas en las redes sociales comienza a preguntarse '¿será que habrá problemas entre ellos?", dijo.

También hizo referencia que hace poco asistió a los quince años de su sobrina y que su esposo no asistió. "Él tiene sus razones por las cuales no estuvo", refirió. "Quizás al no vernos juntos en ese evento se desataron rumores, pero no pasa nada que no sean cosas buenas", aclaró.

Recordando cómo se enamoraron

Toni Costa recordó cuando se conocieron y aseguró que se impactó de su alegría cuando la conoció. "Ya pueden ver cómo se ríe, bien discretita ella", a lo que ella respondió con una carcajada en la entrevista, en la que también tuvo su aparición su pequeña, de cinco años.

A propósito del Día de San Valentín, Adamari López y Toni Costa recordaron cómo se conocieron y la forma en la que "se encendió la chispa" sobre la pista de baile del programa "Mira Quién Baila", en 2011.

El icónico beso que el bailarín le robó a su amada en el espacio de concurso, dejó claro que ambos estaban en una relación y se hizo público su romance. En un recordado tango que interpretaron surgió el amor que les ha convertido en una de las parejas más sólidas del espectáculo hispano.

