El cantante puertorriqueño Ricky Martin hace un par de semanas sorprendió con un cambio de look al teñirse la barba completamente rubia.

Una variante en su aspecto físico habitual que sus fans y seguidores no pasaron por alto. Algunos alabaron su nuevo look mientras que a otros no les termina de convencer.

Pese a las dispares opiniones, Ricky Martin sigue más rubio que nunca. De hecho, durante este jueves 11 de febrero compartió una nueva fotografía donde se le ve la barba casi blanca.

Lo comparan con Santa Claus

El cantante boricua subió dos fotos a su Instagram con un sweater blanco, con unas pequeñas líneas de colores a la altura de los pectorales. Apuntando a la cámara, Ricky Martin aparece serio en la primera imagen, mientras que en la segunda luce con cara pensativa.

El gran detalle está en su barba, que gracias al filtro que utilizó se le puede ver de color blanco. Por esto recibió comentarios de todo tipo.

Alejandro Sanz por ejemplo, le comentó dos caritas felices. Su pareja en tanto, Jwan Yosef, le escribió algunos corazones rojos, demostrando así el gran amor que siente por él.

Los seguidores de Ricky en tanto no fueron tan benevolentes con el boricua. Algunos directamente le escribieron que por favor cambiara su look, que volviera a su barba color cobriza.

Una seguidora directamente le cuestionó "¿Por qué la barba blanca Ricky? Te ves terrible y me da dolores de cabeza. ¿Por qué?". En la misma línea, otro de sus fans le preguntó "¿Te puedes sacar esa barba? No me gusta".

Mientras que otros fueron más allá y directamente lo compararon con "Santa Claus", a través de comentarios y emojis del popular personaje navideño.

Sin duda Ricky Martin sabe cómo mantenerse vigente en el espectáculo, y son estos cambios, sumado a su gran talento vocal los que lo hacen ser noticia de forma recurrente.

