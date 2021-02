La actriz de origen mexicano que ha hecho su carrera en Hollywood, Salma Hayek, es una de las celebridades de la gran pantalla considerada como una de las mujeres más bellas del cine.

Y es que a sus 54 años la intérprete de Frida se mantiene en un excelente estado físico y su piel pareciera que resiste a todos los embates del tiempo.

En una entrevista, Hayek reveló sus secretos de belleza, que al parecer datan de generación en generación, debido a que confesó que sigue algunas rutinas que su abuela le compartió.

Secretos de belleza de Salma Hayek

Casi todo el mundo al despertarse, una de las primeras cosas que hace es lavarse la cara. Pues bien, Salma Hayek no lo hace y tiene explicación para ello.

"Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdió durante el día. Además, si me limpio muy bien por la noche, ¿por qué estaría sucio cuando despierte? Lo que pasa es que las empresas quieren que utilices más productos", comentó en una entrevista al New York Times hace un tiempo.

¿Qué es lo que hace entonces cada mañana? "R ocío agua de rosas, es muy suave y despierta la piel. Luego aplico crema hidratante. Tengo un aceite de mi línea Nuance que me encanta", confesó.

Uno de los productos que se ha vuelto popular durante los últimos años, y cuyo uso es altamente promocionado, es el del protector solar. Es que sabido es que los rayos UV, emitidos por el sol, son capaces de manchar la piel.

No obstante, Salma Hayek no lo utiliza diariamente como otras estrellas. "No uso protector solar a menos que vaya a estar al sol todo el día. ¿Por qué? No creo que los productos químicos del protector solar sean buenos para la piel. Creo en usarlo cuando lo necesite.".

Rutina de noche

Asimismo, Salma Hayek dio a conocer cuál es su rutina de belleza que todas las noches emplea tras un día lleno de actividades. "P or la noche me quito el maquillaje con aceite de coco. Luego utilizo agua de rosas para quitar los residuos", señaló.

También comentó que es fan de las mascarillas, e incluso, se hace ella misma con productos de la cocina. "Uso un poco de avena y luego un poco de agua o leche de almendras y un poco de miel. Lo dejó en remojo (y se lo aplica en el rostro). Es un gran limpiador que hace que tu piel sea muy suave".

La dieta de Salma Hayek

Para mantener su figura, muchos pensarían que Salma Hayek está sometida a un estricto control alimentario y una exigente rutina de ejercicios. Sin embargo, confesó que "no tiene la disciplina".

"Lo único que hago es que no como animales todos los días. Como todo tipo de carne, pero la consumo escasamente. Nunca comería dos carnes en un día", comentó de entrada al ser consultada sobre lo que come.

"A veces paso varios días sin comer carne, pero luego vuelvo. Una vez intenté la dieta paleo; mi cuerpo me odiaba. A veces trabajo muy duro y quiero una satisfacción instantánea en mi vida. Soy ansiosa, seamos sinceros", remató.

