Es normal que los hijos de las celebridades sigan sus pasos. Y para la hija de la modelo Heidi Klum resulta más fácil aún, pues desde pequeña acompañó a su madre a cientos de sesiones y pasarelas por el mundo entero y ahora se siente segura de sí misma al debutar a los 16 años como toda una “top model”.

Y qué mejor debut que ser la portada de Vogue Alemania, revista en la que lució su belleza, esos mismos rasgos de su famosa progenitora que la hacen ser una jovencita que se roba las miradas por completo.

Aunque desde muy pequeña siempre vivió con los reflectores y el mundo del modelaje, Klum, de 47 años, siempre estuvo allí para protegerla y saber cuándo sería el momento adecuado para que siguiera sus pasos.

Te puede interesar El cambio de la hija de Angelina Jolie: Shiloh ahora usa estilo femenino y dejó su pelo largo

La supermodelo alemana y madre de 4 hijos, se ve espectacular vestida en una explosión de colores con un blazer oversize de color rosa brillante, junto a un pantalón azul real, mientras besa tiernamente a su hija Leni en una coordinación de looks bajo la firma Versace.

La mayor de sus retoños está dando un gran paso para iniciarse en el modelaje y lo hizo con un outfit igual al de Heidi, invirtiendo los tonos de sus prendas. Lució glamorosa con ese parecido asombroso en un blazer y pantalón. Ambas estaban relajadas frente a la cámara con sus pies descalzos.

El orgullo de Heidi Klum por su primogénita

En la entrevista para la revista Vogue, la también conductora del programa “Germany’s Next Topmodel” desbordó su orgullo de mamá y alabó el carácter y temple de su joven hija.

“Estoy tan orgullosa de ti. Y no porque hayas elegido este camino. Sé que no importa por dónde vayas, será el tuyo”, escribió la modelo en un extenso texto en el que celebró el debut de su hija, no sin antes recalcar que “no es una mini yo” y que se siente feliz al poder presenciar que demostrará quién es.

Es indudable que heredó el mismo pedigrí por la moda de su madre, con una carrera de tres décadas en este fascinante mundo fashionista.

Leni es la hija biológica del empresario Flavio Briatore, pero fue el segundo esposo de Klum quien la adoptó y crió. En la actualidad la modelo está casada desde hace 2 años con el músico de la banda “Tokio Hotel”, Tom Kaulitz, de 31 años.

Pese a que Heidi asegura que ser su hija no siempre ha sido fácil, para Leni es todo lo contrario, pues afirma que sí tuvo una niñez normal.

“He acompañado a mi madre a los estudios y me han hecho fotos por la calle desde que tengo uso de razón. Aunque la mayoría de la gente no describiría mi niñez como normal, para mí sí lo fue. Creo que mi madre ha hecho un trabajo bastante bueno, por eso ahora me siento tan preparada par dar este paso”, mencionó.

Todo sobre Famosos