La cantante Katy Perry está de vuelta en las pantallas en su papel de jueza de "American Idol" y para ello reveló un dramático cambio de look que la lleva de vuelta a sus orígenes. La intérprete sorprendió a sus fans al lucir otra vez el cabello negro.

Fue a través de una publicación en sus redes sociales que la pareja de Orlando Bloom compartió su nuevo peinado: una profusa cabellera oscura. "Mamá tiene la noche libre, así que obtienes pulgadas y @americanidol en @jimmykimmellive esta noche, ok", escribió en su cuenta Instagram.

En las fotos se le puede ver con vestido estampado de colores y además con su melena negra, tal como la llevaba cuando inició su exitosa carrera. Los fanáticos y otras celebridades enviaron comentarios positivos sobre su nuevo look, entre las que destacan Demi Lovato y Gwyneth Paltrow.

Sin embargo, horas más tardes, a través de sus historias Katy Perry reveló a sus fans que su nuevo peinado no es más que una hermosa peluca. "Todo es falso", dice la cantante mientras le cortan su cabello amarillo.

Katy Perry y la maternidad

En sus más recientes apariciones, la estrella ha revelado nuevos detalles sobre su maternidad. En una entrevista al programa "Live with Kelly and Ryan", confesó cómo cambió su vida luego de dar a luz y cómo es la rutina con su bebé Daisy Dove, nacida en agosto de 2020.

El show, dirigido por Kelly Ripa y Ryan Seacrest, reunió a los miembros del jurado de “American Idol”, que regresa a las pantallas norteamericanas el próximo 14 de febrero.

La estrella musical se refirió a su rutina diaria con la bebé y el trabajo. "Sí, por supuesto que hay una rutina. Mi hija es Virgo y prospera en la rutina", dice entre risas. "Pero comencé a filmar la temporada 4 de American Idol después de dar a luz, cinco semanas después. Y no lo planeé. Pero fue como, '¡Dios mío!' Fue tan intenso, ¿sabes?", añadió.

Perry, quien es madre por primera vez se mostró asombrada por su nueva tarea, que comparte con sus compromisos profesionales. "Dar a luz, luego volver al trabajo y amamantar, como ¡mierda! ¿Esto es lo que hacen las mujeres? ¡Dios mío!”, expresó.

La meditación ha sido una aliada

Katy Perry confesó que lo más difícil de la maternidad que le ha costado llevar son las horas de sueño. "Soy una madre primeriza. Mi hija es un gran regalo, pero a veces hay un desafío con respecto al sueño, sin importar cuánto apoyo tengas", admitió

"¿Pero de dónde voy a sacar esas seis horas que solía conseguir? ¿Dónde se fueron?", reflexiona. En este sentido dice que la meditación la ha ayudado a llevar las cosas con serenidad y encontrar tiempo para descansar durante el día.

"Ha habido tantas formas diferentes en las que la meditación me ha bendecido, pero en este momento en particular, como nueva madre, me tomó 20 minutos", precisó que esta técnica le da "el descanso más profundo" por el que había estado "desesperada".

