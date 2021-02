Luego de estar envuelto en un escándalo por los videos en los que aparecía tocando de forma inapropiada a sus fans, ahora la cantante mexicana Lupita Castro denunció que Vicente Fernández la acosó sexualmente en varias ocasiones y aseguró que pronto revelará todo lo que el cantante le hizo.

En un video que se difundió por las redes sociales, la cantante dijo que "Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora".

Según reseña Infobae, la artista contó que el supuesto abuso ocurrió muchos años atrás y está escribiendo un libro sobre los hechos. Según la versión de la cantante, Vicente Fernández utilizó sus influencias para evitar que la historia saliera a la luz y logró que censuraran una entrevista que dio a una televisora estadounidense hace varios meses.

"Hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de Estados Unidos de habla hispana me hizo una entrevista, y me dijeron que le avisaría a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista...? Nada”.

Dice tener pruebas contra Vicente Fernández

En el video publicado, la cantante dijo tener pruebas sobre la supuesta violación. Afirmó que se dirigirá a los medios y al público para ofrecer más detalles sobre lo que ocurrió.

“Por eso estoy aquí, hoy quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo. Tengo datos, y fechas y todo. He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de Dios, de la palabra y de este aparatito (refiriéndose al celular). Gracias, nos vemos pronto”.

Las acusaciones han dividido a la opinión pública en las redes sociales. Aunque muchos usuarios apoyaron a Lupita Castro, otros la tildaron de “oportunista” y de aprovechar los recientes escándalos en los que “Don Chente” se ha visto envuelto para promocionar su libro.

Estas alegaciones llegan en medio del escándalo en el que ha estado envuelto Vicente Fernández por tocar el busto de algunas fans mientras posaban para una fotografía. Luego de que estas se volvieran virales, el intérprete de "El último beso" se disculpó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, pero la polémica continúa.

