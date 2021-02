La luchadora chilena Stephanie Vaquer, de 27 años, en poco tiempo se ha convertido en una de las figuras nacientes más importantes en la lucha libre de México. En su nueva etapa como "ruda", agradeció al público mexicano por el cálido recibimiento.

Para alcanzar el lugar en el que se encuentra hoy, Vaquer tuvo que abandonar su país. Ese sacrificio le permitió llegar a México, donde aprendió las bases correctas del combate.

Fue en Chile donde se acercó a la lucha, pero no aprendió mucho allí, debido a la inexistencia de una industria profesional organizada. Por lo tanto admitió que, luego de una mala experiencia con alguien que no era profesional, tomó su decisión de viajar.

“Decidí que me iba de Chile porque ahí no iba a crecer y sabía que la mejor escuela era México”, dijo la luchadora en una entrevista para el diario mexicano El Universal.

El esfuerzo para profesionalizarse

Durante tres años, Stephanie Vaquer tuvo que trabajar muy duro para poder alcanzar su meta. Cuando logró ahorrar el dinero, tomó un avión y se fue a México, donde no conocía a nadie y tuvo que empezar una nueva vida.

Vaquer admitió que “en Chile no hay lucha profesional, lleva muy pocos años y no hay profesores. El amor a la lucha libre hace que se junten para ayudarse y entrenar. Lo que he aprendido aquí me ha servido para cuando voy a Chile, enseñar cosas básicas, desde un tres cuartos, una maroma, porque allá no hay quién te guíe para hacerlo”.

“Espero que eso los motive a salir para ir creciendo. Sé que en todo Sudamérica hay mucho talento, y ojalá pronto se establezca como lucha profesional”, agregó.

Muchas figuras de la lucha libre sirvieron de inspiración a la naciente gladiadora chilena, pero no duda en ubicar a la veterana luchadora canadiense Dark Angel como la más influyente en su carrera.

“Incluso me comparan con ella. Con ella me pasó algo muy chistoso. En Chile yo era valet y mi nombre era Dark Angel, sin saber que ya existía en México, una vez la encontré en internet y al ver sus videos me sorprendió. Lo primero que hice fue cambiarme el nombre por respeto”, dijo.

😳 ¿DARK ANGEL AL DOBLE? 😳

Durante el Día de Medios y en CMLL Informa, Stephanie Vaquer confesó que en sus inicios en su país natal -Chile- utilizó el nombre de Dark Angel y al llegar a México tuvo la oportunidad de conocer a Sarah Stock, que se convirtió en una inspiración pic.twitter.com/t8kaiYaRZM — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 27, 2021

Rompiendo récords

Actualmente, Stephanie Vaquer trabaja con una de las más grandes y antiguas promotoras de lucha libre en el mundo, el Consejo Mundial de Lucha Libre, empresa en la que Dark Angel también fue una estrella, solo que Vaquer busca el triunfo desde la esquina de los villanos. Además, es la primera luchadora sudamericana en firmar un contrato con el grupo.

“El desafío más grande no es solo adaptarme a un estilo de trabajo, a una empresa, es mantenerme. El pasar de independiente a una empresa tan grande y el adaptarme al estilo mexicano que llevan en el Consejo Mundial, ha sido el reto”, aseguró Vaquer.

Entre los mentores que acompañaron a la chilena durante su crecimiento están los famosos luchadores Villano IV, El Apache y su esposo, el luchador Ricky Marvin, que le enseñaron los elementos esenciales de la lucha libre mexicana.

“Eso me ayudó a adaptarme como una atleta fuerte. No busqué ser la primera sudamericana en el CMLL, pero lo hice con alegría y también mucha presión, fue un sueño cumplido que sigo viviendo”.

Expresó su gratitud al público que la ha apoyado desde su llegada: “El hecho de que el público mexicano, apenas conociéndome me haya aceptado en tan poco tiempo me ha hecho muy feliz, más de lo que yo esperaba”, dijo agradecida.

Stephanie Vaquer también es reconocida por ser la primera gladiadora femenina de Chile en luchar para promociones dentro de los Estados Unidos y Japón.

