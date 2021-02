A sus 80 años de edad, Mario Kreutzberger, o conocido como Don Francisco, sigue disfrutando de su extensa y exitosa carrera. Ya son casi seis décadas de trayectoria, la que prontamente sumará un nuevo proyecto relacionado con la actual crisis sanitaria del coronavirus.

Este lunes, el animador debuta en su programa Don Francisco: Reflexiones 2021, un espacio de entrevistas que se realizan a través de internet. Serán 10 capítulos con invitados de distintos ámbitos y cuyo tema central será conocer qué han hecho durante el periodo de confinamiento.

Si bien ha tenido experiencia con las plataformas digitales, el líder del extinto "Sábados Gigantes" reconoce que esta idea representa un desafío para él.

"Va a ser un aprendizaje para mí, porque antes no he hecho nada así. Lo único virtual que he hecho fue la 'Teletón' y 'Vamos Chilenos'", comienza relatando el comunicador.

"Por internet le ves solo la cara a la persona, no la intensidad, los movimientos de las manos o de los pies, lo que tiene mucho que ver con entender lo que está expresando. En eso estoy, tengo el deseo de aprender", agrega.

Grabaciones desde Miami

En detalle, la idea principal de Don Francisco: Reflexiones 2021 es que cada invitado "tiene que hablar desde su propia contingencia. Es una oportunidad para expresar lo que a lo mejor tiene oculto y les puede servir a otros que están escuchando".

Las grabaciones no serán en Chile, sino que en Miami, Estados Unidos. En suelo norteamericano arrendó una oficina que queda cerca de su domicilio para la realización del programa que será emitido por CNN en español.

"No hice el estudio en mi casa porque no estaban dadas las condiciones técnicas. En la oficina somos pocos y cada uno está en una habitación diferente. Se ha hecho con todas las de la ley", señaló a El Mercurio.

Vacunado contra el coronavirus

Kreutzberger estuvo todo el 2020 en Chile, resguardado en su casa por ser considerado un grupo de riesgo ante el contagio de Covid-19. Por lo mismo, decidió vacunarse contra el virus.

"Me he puesto todas las vacunas desde que nací y creo que la única solución para esto es ponerse una vacuna", dijo. Sin embargo, aclara que "cuando me preguntan '¿usted podría recomendarla?', yo no la recomiendo, porque me parece que cada persona tiene que tomar su decisión".

"La segunda dosis la tengo hace como una semana, porque acá (Estados Unidos) también están vacunando primero a los mayores. Con la primera dosis estuve un poco cansado, con la segunda estuve como dos días cansado", concluyó la figura televisiva.

Todo sobre Famosos chilenos