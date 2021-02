El talento femenino quedó plasmado en el Super Bowl con la participación de la cantante estadounidense Miley Cyrus, quien una vez más brilló con su voz en el escenario y esta vez lo hizo en evento deportivo más esperado del año por millones de fanáticos del mundo.

La cantante, de 28 años, protagonizó el show inaugural “TikTok Tailgate” que fue transmitido solo por la aplicación y la cadena CBS, regalando sus sonados éxitos a la mejor causa, al entregar su música en homenaje a los trabajadores de la salud que han estado combatiendo el Covid-19.

Fueron más de 7 mil integrantes del sector salud ya vacunados, los asistentes a este segmento a quienes la cantante les dedicó las canciones por la que sus millones de fans la aclaman por todos los rincones del mundo.

Pero sin duda, el lado más emotivo del espectáculo fue cuando la sensual cantante comenzó las notas del hit “Wrecking Ball”, cuyo video musical se convirtió en un ícono en la música pop en lo últimos tiempos, y llena de emoción no pudo contener las lágrimas mientras susurraba “it never gets easier” (nunca es fácil).

Se trata de un tema que habla de sentirse destrozada y con mucho sufrimiento, lo cual evocó el sentimiento que hizo llorar a Miley Cyrus mientras cantaba en el Super Bowl.

Vestida de porrista cautivó Miley Cyrus

Miley Cyrus derrochó energía y sensualidad en su presentación y su look la hizo verse sensual y hermosa mientras cantaba. La artista sorprendió a todos al entrar con un traje de porrista en su versión “glam rock”, confeccionado en piel sintética en colores negro y rosa. Una minifalda de tablones y un crop top marcaron su tonificada figura sobre el escenario.

Este coqueto outfit lo complementó con unas botas negras militares y rodilleras de glitter rosa, todo un vestuario de carácter femenino con el que cantó y desbordó emotividad en cada interpretación de sus éxitos como “Jolene”, “High”, “Heart of Glass”, “Prisoner” y “Edge of Midnight”.

La cantante también se lució con otro vestuario tras un breve descanso, un uniforme de la NFL ceñido a su delgada figura en el que podía verse su nombre estampado en la espalda. El traje consistió en una camiseta negra con el número 25, toda bordada en lentejuelas rosa y un pantalón blanco con franjas en los laterales.

Pero la artista no estuvo sola, la acompañaron Billy Idol y Joan Jett. La estrella de los 80 cantó con Miley el tema “Night Crawling”, mientras que la compositora de 62 años interpretó “Bad Karma” junto a Cyrus.

