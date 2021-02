El mundo de las series animadas está de luto tras la confirmación de la muerte de Ricardo Silva, mexicano intérprete de recordadas canciones de animé, como las de Dragon Ball Z, Digimon, Súpercampeones y Slam Dunk, entre otras producciones.

Su deceso ocurre a sus 67 años de edad y a solo tres días de haber sido hospitalizado a raíz de complicaciones derivadas del coronavirus. Su legado será recordado por sus compañeros, quienes le dedicaron palabras en redes sociales.

Su muerte

La noticia fue confirmada por el encargado de la cuenta de Twitter de Silva, en donde publicó un mensaje como si hubiese sido escrito por el artista.

"A mis amigos y seguidores: gracias, gracias y más gracias por su amor, apoyo, confianza. Gracias por una vida llena de luz. Les dejpo un gran legado y siempre estaré presente en ello", indica el escrito.

"Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes. Perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música", agrega.

Queridos amigos y familia

"Te vamos a extrañar"

René García, actor de doblaje que prestó su voz para Vegeta, protagonista de Dragon Ball Z, le dedicó un sentido mensaje. Asimismo, otros de sus amigos se refirieron a su legado.

"Mi Richie Boy. El alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre. Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho", manifestó.

Mi Richie Boy. El alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre. Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho.

Fallece Ricardo Silva que se le recuerda por su interpretación del tema de Dragon Ball Z, entre muchos temas más; siempre te tendremos en nuestros corazones.



Se nos fue un grande.



El cielo resplandece a mi alrededor... pic.twitter.com/b7eYCfDLhw — Guillermo García (@memohiervas) February 8, 2021

La gran voz de Ricardo Silva nos acompañará durante toda la vida. ❤



La gran voz de Ricardo Silva nos acompañará durante toda la vida. ❤

Gracias por tanto, Maestro.

Su opening de Dragon Ball Z

