Desde hace años, Katherine Orellana ha estado cambiando su estilo. No solo se trata de la pérdida de peso que ha tenido a lo largo del tiempo, sino también de los diferentes looks que ha experimentado, algunos aplaudidos por el público, y otros muy criticados.

Recientemente sorprendió a sus miles de seguidores con una nueva imagen. En esta oportunidad, la “Morenaza de Rancagua” se tiñó el cabello de rubio y agregó largas extensiones que, además, le añaden volumen a su peinado.

“Los cambios siempre son para mejor”, escribió en una reciente postal en Instagram. De inmediato recibió miles de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aseguraron que se veía más “juvenil” con el look: “Estás en tu mejor momento”, “Me encantó tu cambio de look”, “Qué le paso a tu cara Kathy, te ves como de 30 años”, “Hermosa, te ves muy juvenil, estupenda”, fueron algunos de ellos.

Te puede interesar Kel Calderón llegó con camiones de ayuda hasta el Cajón del Maipo

Aumento de labios

Este no fue el único “retoque” que se hizo la cantante, pues también sorprendió con un sutil aumento de labios. Con un antes y un después, Orellana mostró cómo había quedado tras el procedimiento facial que se hizo: “Les cuento que yo al fin me estoy arreglando el caracho para que no me lo pidan más, jajaja broma (...) Fue un cambio delicado y sutil. La primera foto es del antes, las otras el hermoso después”, escribió.

“Oye, muy sutil, pero hermoso cambio”, “Que rico que te regalonees, cada vez mas bella”, “Yapo Kathy, deja de ponerte así tan bonita”, “Te queda regio, aunque no se muy bien lo que hiciste”, fueron algunos comentarios en la plataforma digital.

Esta no es la primera vez que Kathy sorprende en sus redes sociales con un nuevo estilo e imagen. Pues ha pasado por tonos rojizos, trenzas, cabello muy corto y hasta rubio rizado. Sin duda, una mujer llena de estilo que lo demuestra con cada cambio que se hace.

Todo sobre Famosos chilenos