Después de la ruptura con Brad Pitt, Angelina Jolie se aferró a sus hijos y hoy es una feliz madre soltera de 6 jovencitos que crecen y evolucionan con el paso del tiempo. Pero su hija Shiloh es, sin duda, la que acapara la atención de todos, y desde su mansión vemos ese look que ahora lleva y que la deja con sus mechones rubios largos.

En la reciente entrevista de la actriz estadounidense para la revista British Vogue, una gráfica captada de los días cotidianos de la familia Jolie-Pitt fue ver a la joven junto a sus hermanas Zahara, Vivienne y a su hermano Knox atentos a los resultados de las elecciones de 2020, junto a su madre siempre vigilante.

Recordamos que Angelina Jolie sorprendió en el 2010, cuando reveló que su hija deseaba que la llamaran “John”, y desde allí comenzaron los rumores sobre que Shiloh iniciaría un tratamiento hormonal desde los 13 años para tener características masculinas.

Ahora Shiloh ya no es una niña, es toda una adolescente y el próximo mes de mayo cumplirá sus 15 años, disfrutando de un estilo propio para vestir y lucir simplemente como se sienta bien. Así la vemos con outfits casuales de short, sudaderas y zapatillas deportivas en cada salida con su mamá.

El nuevo look de la hija de Angelina Jolie

Ya a los 4 años, Shiloh decía cómo quería vestirse y verse, y su madre siempre la ha apoyado. Ahora ya tiene 14 años y la vemos diferente, ha dejado su cabello rubio largo como el de sus hermanas, y así lo vimos en las fotos desde la intimidad de su hogar y al lado de su hermanos.

Más pequeña lo quiso llevar corto y la petición fue complacida por una madre que siempre estará allí para darle su mano amiga.

En esta nueva faceta prueba una apariencia con su melena larga, aunque siempre recogida en una cola de caballo como se observa en la fotografía de Craig McDean.

Shiloh lució una sudadera de lana negra, pantalones cortos y muy cómoda, con medias blancas para mayor relax dentro de su casa, sobre los muebles de la espectacular sala decorada con un estante de madera blanca en la pared, sobre el que destaca un televisor de grandes dimensiones donde disfrutaban el avance de los comicios.

Ya este nuevo look de Shiloh lo vimos cuando salió de compras con Angelina por Los Ángeles, y se pudo confirmar que está tan alta como la actriz. Sus prendas siempre son ligeras y muy desenfadas.

En la entrevista a Vogue, la protagonista de “Maléfica” volvió a reiterar lo feliz que es al poder disfrutar con sus hijos de sus conversaciones y de todo lo que viven como adolescentes. “Todos son muy diferentes”, dijo al mencionar que no fuerza a ninguno a hacer lo que no quieren.

“Me encanta sentarme en la noche y hablar con mis hijos. Me gusta la adolescencia. Me gustan los años mayores, me encanta estar con ellos”.

Angelina eligió para esa foto un atuendo en gris plomo de maxi falda de lana y un jersey de manga larga, con el que se veía divina con su cabello largo bien peinado, con un perfil que la deja ver complacida de saber que sus hijos son unidos.

