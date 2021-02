Semanas después de que Armie Hammer fuese el centro de atención tras ser acusado de agresión sexual, abuso emocional e incluso canibalismo, su exesposa Elizabeth Chambers finalmente se ha pronunciado sobre las acusaciones en contra del actor.

El 1 de febrero de 2021, Chambers publicó una foto de una puesta de sol en el océano, expresando en su pie de foto lo decepcionada que ha estado emocionalmente por las historias de Hammer que se han filtrado a las redes.

"Durante semanas, he tratado de procesar todo lo que ha ocurrido. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchándome y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía", publicó Chambers.

Protege a sus hijos

"Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso, e insto a cualquiera que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para curarse", agregó. Chambers dijo que no hará más comentarios; en su lugar, continuará concentrando su energía en los dos hijos de la expareja.

"Mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en la sanación durante este momento increíblemente difícil. Gracias por todo el amor y apoyo, y gracias de antemano por la continua amabilidad, respeto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos formas de seguir adelante", concluyó la presentadora de televisión de 38 años.

Chambers se pronunció por primera vez sobre el escándalo el 29 de enero de 2021 cuando comentó: "Sin. Palabras.", en una publicación de Instagram acerca de la próxima película sobre canibalismo de Luca Guadagnino junto a Timothée Chalamet, con quienes Chambers trabajó junto a Hammer en la película "Call Me By Your Name".

