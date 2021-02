Salma Hayek cree que sus seguidores están cansados de sus fotografías en bikinis. "Los dejaré descansar", comentó bromeando la actriz sobre la serie de instantáneas que ha mostrado desde hace varias semanas y que confesó ha sido una experiencia "liberadora".

"Pensarán que uso bikinis todos los días. No, todas (las fotos) son del mismo lugar", aclaró la estrella, de 54 años, en un programa de Entertainment Tonight.

Las fotos fueron compartidas cada dos semanas en su cuenta de Instagram, por lo que sus seguidores hacían preguntas y comentarios acerca de las continuas publicaciones.

El secreto de Salma Hayek

Contrario a lo que muchos pensaban, las fotos son de la misma primera semana de vacaciones de Salma Hayek en las islas del Océano Índico. Guardó unas cuantas en poses con diferentes y diminutos trajes de baño, y luego las publicó poco a poco.

Pero no todo fue tan sencillo. La celebridad debió someterse a una estricta dieta y a un duro entrenamiento físico para lucir su figura a finales de 2020. Confesó que luego de esa semana comenzó a comer otra vez.

A la intérprete mexicana de "Frida" ya le quedan pocas imágenes que compartir de sus sesiones en bikinis. "Me alegro de haber tomado muchas fotos, no me da vergüenza", confesó la actriz a la exreina de belleza, Rachel Smith.

Las burlas por su estatura

Hayek también habló del "bullying". Dijo a la revista Variety que durante toda su vida se han burlado de ella por su estatura. "Yo soy muy bajita. He sufrido bullying por ser de baja estatura (...) Y de repente, no importa. Eres un superhéroe en el Universo de Marvel, me conmovió", dijo.

Se refirió a su próxima participación como Ajak, la madre de todos los "Eternals", en la próxima película de Marvel, dirigida por Chloé Zhao y que será estrenada el 10 de febrero de 2020.

