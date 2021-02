Luego de su participación en el reality de Mega “¿Volverías con tu Ex?”, Gala Caldirola se convirtió en una importante figura del espectáculo en nuestro país por su belleza, carisma y forma de ser. Tras salir del encierro (2016), se enamoró completamente del futbolista nacional Mauricio Isla y, desde entonces, su vida cambió por completo.

Al comienzo de la relación, ambos vivían en Chile. Sin embargo, en 2017 Isla firmó un contrato por tres años con el equipo Fenerbahçe y esto los llevó a permanecer en Turquía durante todo ese tiempo.

“La verdad yo nunca terminé de sentirme del todo cómoda en Turquía porque no me podía desarrollar mucho. Bueno, obviamente en el ámbito laboral no me podía desarrollar, pero además estaba muy lejos de Chile que es donde está mi base de trabajo y también muchas personas a las que quiero mucho, entonces allá me sentía sola, no me sentía realizada y era bastante fome”, comentó Caldirola para Meganoticias.cl.

Te puede interesar Vale Roth confirma quiebre amoroso tras un año de relación: Su expololo le revisó el celular

Una situación que cambió por completo, tras su reciente mudanza a Brasil: “Ahora acá me siento mucho más feliz, porque estoy cerca de Chile, también existe la posibilidad de que vengan a vernos más personas, de tener visitas, y además el país es precioso, me encanta todo lo que tiene. Tiene una energía muy bonita. La experiencia de habernos venido a vivir a Brasil ha sido hermosa”, aseguró.

Con respecto a la adaptación y al idioma, la española aseguró ir “paso a paso”: “Eu falo um pouco de português, jajaja. No, poco a poco, falo ‘portuñol’ como dicen aquí. Estoy comenzando a aprender algunas palabritas, pero pocas, obviamente aún no hablo el idioma. En un año estoy hablando portugues puro”, dijo como reto.

Proyectos personales

Fruto de su relación amorosa con Mauricio Isla, Gala Caldirola dio a luz a su primera y única hija Luz Eliff en Turquía; ahora está próxima a cumplir 3 años de edad y se ha convertido en una pieza indispensable en la vida de la española, pues ha tenido la fortuna de disfrutar a su pequeña 24/7.

“Estoy súper feliz de estar con ella mucho tiempo. Estoy muy feliz de poder vivir la maternidad de esa forma. Me siento contenta y muy orgullosa de en lo que se está convirtiendo mi bebé. Siento que es una bebé muy inteligente, muy despierta, sociable, cariñosa, un poco fundida a veces, pero la verdad es que es una niña súper aventurera, súper compañera”, comenzó describiendo.

“Va conmigo a todas partes, no tiene miedo a nada, le gusta la naturaleza igual que a mi, el mar, la montaña, es una niña muy sensible”, aseguró.

Con respecto a la posibilidad de convertirse nuevamente en madre, la española aseguró que, pese a no ser un plan a corto plazo, no descarta darle un hermano a Luz: “Por el momento no tengo en mente tener otro bebé, creo que sí me gustaría mucho tener otro bebé, pero poco a poco”, confesó.

Proyectos laborales: By Gala

Durante la pandemia y en medio de su mudanza a Brasil, Gala Caldirola lanzó su nuevo producto llamado “By Gala”, que son unos suplementos fit que ayudan a mejorar la condición física de las personas. Sin duda, todo un reto que ha tenido que asumir en medio de la crisis sanitaria.

“Escogimos este momento para lanzar los productos de 'By Gala', porque hemos visto que por causa de la pandemia, y todos los encierros que hemos vivido, todos hemos estado comiendo mucho más de lo normal, hemos subido de peso, nos hemos sentido fatigados, cansados, entonces se me ocurrió que era un buen momento para crear este producto”, aseguró.

Un producto que incita a llevar una vida más saludable, la misma que ella ha practicado durante años.

Con respecto a la creación de contenido en la web, sobre recetas y alimentación, Caldirola aseguró que se encuentra en “pausa”, pero no por mucho tiempo: “Tengo muchísimas recetas guardadas, lo que pasa es que hemos estado con otros proyectos, el cambio de país. Entonces me he enfocado en publicar más sobre la suplementación (...) He seguido creando recetas que luego iré lanzando, no gano nada económicamente con eso, pero siento que es un buen aporte, porque hay muchas personas que quieren cambiar su estilo de alimentación”, recalcó.

Con respecto a los nuevos proyectos profesionales que tiene, Gala aseguró que: “Tengo muchas cosas en mente. No hablo de los proyectos hasta que estén realizados, pero sí... hay más proyectos”.

El amor por Chile

La carrera profesional de Gala despegó muchísimo más durante su estadía en Chile, motivo por el cual le tiene un cariño importante al país que la vio crecer no solo en lo profesional, sino también en lo personal.

“Sí, extraño mucho Chile, siempre extraño Chile. Tienen que pensar que yo soy española, yo tenía mi vida en España y yo dejé toda mi vida en España, significando dejar a mi familia y amigos que tengo allá por irme a Chile, porque yo me enamoré de ese país”, dijo.

Ahora que está más cerca de nuestro país, la española pretende venir más a menudo, pues desde acá controla su emprendimiento "By Gala". “Si no estoy yendo muy a menudo a Chile es por la pandemia, pero en cuanto todo esto mejore iré mucho más a menudo, porque desde Brasil son pocas horitas de vuelo”, aseguró.

Todo sobre Famosos chilenos