Queda cada vez menos para que aterrice en las pantallas de Mega la nueva teleserie del área dramática para las 20:00 horas, que llevará el nombre de "Edificio Corona".

La producción narrará la historia de los residentes de un edificio que deben hacer una estricta cuarentena luego de que uno de sus habitantes fuera diagnosticado con coronavirus, centrado así el eje de la historia en la pandemia.

Una de las protagonistas es la actriz Paola Volpato, quien interpretará a "Ágata", mujer que llegará a desordenar la vida del conservador administrador del edificio (Francisco Melo) con su extrovertida personalidad y excéntrica vida luego de convertirse en millonaria de casualidad junto a sus hijas Rubí (Vivianne Dietz) y Esmeralda (Magdalena Müller).

Cambio de look

El nuevo desafío actoral de Volpato vino acompañado además de un radical cambio de look, ya que debió cortarse la chasquilla, además de vestir un extravagante "outfit" inspirado en las Kardashian.

En conversación con La Cuarta, la actriz de Mega contó que “fue una propuesta mía buscando en referentes internacionales y adaptándolos a nuestra realidad, hay que habitar el personaje. Quise que se viera un aspecto de vieja-lola, una mujer libre, orgullosa de su belleza”.

Sin embargo, aclaró que el look de su personaje está lejos de lo que es ella en la vida real. “No me sentiría cómoda vistiendo así, soy bastante más informal. Me gusta la ropa cómoda, no uso nada apretado y tampoco me maquillo mucho en la vida cotidiana”, aseguró.

