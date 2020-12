Con una sonrisa "diabólica" para la cámara mientras de fondo se puede ver un voraz incendio, una pequeña niña norteamericana se hizo viral en las redes sociales, a tal punto de convertirse en chistoso meme.

El hecho ocurrió en el año 2005, cuando esta pequeña llamada Zoe Roth estaba viendo una película con su padre y hermano en casa. De pronto, escucharon las sirenas de los bomberos y, junto a su padre que era un fotógrafo amateur, decidieron salir a “documentar” lo que estaba ocurriendo.

Cuando llegaron a la casa en llamas, se percataron que los bomberos no estaban haciendo “nada” por apagar el fuego: “Estaban caminando por la zona, dejaban a los niños jugar a apagar el fuego, preguntamos y nos dijeron que la casa tenía que ser destruida, así que fue donada al departamento de bomberos para que hicieran pruebas mientras la reducían a escombros y vaciaban el terreno”, recuerda Roth durante una entrevista con BuzzFeed USA.

Al darse cuenta de que no había ningún tipo de peligro, su padre empezó a tomar fotos y a pedirle a sus hijos que posaran con el “desastre” en el fondo. “Sí, salgo con una sonrisa de psicópata, pero es que sonreía así en ese entonces. Si miras todas mis fotos son iguales”.

Pero el pare no solo fotografió a su pequeña hija de 5 años, ya que también existe una postal del hermano de Zoe, vestido de Harry Potter, con el incendio en el fondo.

El precio de la fama

Aunque la postal fue tomada en el año 2005, no fue sino hasta el 2008 que se hizo famosa en las redes sociales, luego de que su padre presentara la imagen en un concurso y saliera publicada en una revista.

Fue en ese momento cuando la postal fue publicada por alguien “random” en Twitter, convirtiéndola de inmediato en un chistoso meme. Recortaron su cara y la pegaron en fotos de diferentes desastres históricos: La bomba atómica, la extinción de los dinosaurios o un desfile del Tercer Reich. “Esa fue la primera ola de memes, luego empezaron a editar la foto original añadiéndole un texto encima”, añadió la protagonista de la imagen.

Según revela, nunca le generó un trauma ser parte de un meme internacional, de hecho, mucho de los que veía le parecían graciosos: “Fueron un poco raros los memes con Hitler o la extrema derecha. No simpatizo con eso, pero tampoco puedo hacer nada al respecto, así que no dejo que me afecte”, reveló.

“A veces es raro porque soy camarera y me piden que vaya a galas o que salga en documentales, y es como tener una vida de celebrity por un día”, dijo sobre la “fama” que le ha tocado vivir.

A continuación te dejamos algunas postales de Zoe para que veas cómo luce a sus 20 años de edad: