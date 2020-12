El actor Rafael Amaya reapareció luego de un año alejado del foco de los medios de comunicación. El intérprete de Aurelio Casillas de "El Señor de los Cielos" vivió en carne propia los excesos de su famoso personaje.

Tras desaparecer de la atención del público y alejarse de su familia, el actor reveló la batalla que libró con las drogas y el alcohol y cómo le afectó su vida persona en una entrevista exclusiva a la revista People en Español.

El protagonista de "El Señor de los Cielos" escapó a Europa, centro y Sudamérica, donde intentó pasar desapercibido con barba y gorras para no ser reconocido. "Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también", admitió Amaya.

"Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber", dijo sobre su experiencia con los vicios.

Apoyo incondicional

Luego de haber tocado fondo, el actor mexicano valora el apoyo incondicional de sus familiares y amigos más cercanos, quienes idearon una estrategia para que regresara a donde alguna vez estuvo.

"Estaba volando sin ningún rumbo. Me sentía solo, sin el amor de Dios, sentía que no merecía muchas cosas y ahora que ya los ángeles me rodean, como mi familia, Roberto Tapia, mi primo Carlos Appel, Julio César Chávez, mi mánager Karem Guedimin, todo cambió", reconoció agradecido.

Amaya estuvo en un proceso de rehabilitación que duró cuatro meses en la clínica de Baja del Sol, propiedad del campeón mundial de boxeo mexicano Julio César Chávez, ubicada en Culiacán, Sinaloa.

El protagonista de "El Señor de los Cielos" listo para actuar

Después de superar sus problemas de adicción, Rafael Amaya asegura estar preparado para regresar a la actuación y se muestra seguro. "Tengo el control de mi vida en mis manos, tengo la paz en mis manos. Soy algo nuevo, volví a nacer", dijo.

Afirma además que su experiencia puede servir para ayudar a la gente y está dispuesto a transmitir el mensaje: "¿De qué manera puedo ayudar a la gente? Poniendo mi granito de arena con los medios, aprovechar ese alcance que tengo para transmitir cómo me salvaron la vida".

