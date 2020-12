Ana María Polo ha ganado fama internacional como conductora del programa "Caso Cerrado", muy visto en Latinoamérica y en la comunidad hispana de Estados Unidos. La estricta jueza, acostumbrada a ventilar intimidades de los demás en televisión, es muy discreta cuando se trata de su vida romántica.

En su cuenta de Instagram ha publicado fotografías de su vida profesional. También varias donde aparece junto a su hermana y algunas imágenes antiguas con su papá.

Además ha compartido con sus seguidores los momentos que pasa con su nieta y su mascota, pero nunca se le ha visto posar con su pareja o algún posible romance.

¿Un viejo amor de la doctora Polo?

En el año 2016, se le vinculó en una relación amorosa con una exejecutiva de su programa, Marlene Key. Según la revista Tv y Novelas de México, la abogada tuvo una relación de más de 20 años con Key.

La editorial mexicana reveló un documento de una demanda interpuesta por la supuesta excompañera de Polo ese mismo año. Allí le exige una división en partes iguales de la empresa The Key to Polo Enterprises, negocio que compartían desde su comienzo en la televisión con el programa "Sala de Pareja" en 2001.

El portal de farándula asegura que en la demanda entablada en una corte de Miami, la conductora de "Caso Cerrado" admitió haber mantenido esta relación sentimental. En la entrevista ofrecida a la revista mexicana, Marlene Key dijo tenerle mucho cariño a la presentadora.

"Ella decidió no hablar conmigo como por cuatro años. No hemos vuelto a hablar. Por mí, yo hablaría con ella porque le tengo mucho cariño, la quiero mucho, le deseo lo mejor; pero ella es intransigente y su forma de ser no es flexible", explicó a TV y Novelas.

"El amor y el cariño no muere porque fueron 27 años de relación. Es una pena que ella no quiera reconocer una amistad. Estoy segura de que así como yo le tengo cariño, ella me lo tiene a mí. Es una pena, que no hemos podido restablecer el contacto, porque fuimos nuestra familia por muchos años", precisó la ex socia sin aclarar si su nexo se basaba en una relación amorosa.

A pesar de la difusión de estos documentos, la vida romántica actual de la jueza más famosa de la televisión hispana sigue siendo un misterio para sus seguidores.

