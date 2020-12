Al parecer Selena Gomez (28) dejó atrás su bullada vínculo con Justin Bieber y, según medios internacionales, comenzó una nueva relación sentimental con un deportista.

La artista ya había dado señales de querer dar fin a su soltería con el lanzamiento de la canción "Boyfriend" para su álbum Rare, tema en que confesaba estar abierta a una nueva relación y que "quería un novio".

Recientemente la intérprete de "Lose You To Love Me" fue vista en varias ocaciones con quien sería su nuevo amor, el basquetbolista profesional de la NBA y reciente finalista de la liga, Jimmy Buttler.

Según consignó E! News, cercanos de la cantante confirmaron que se han visto varias veces en Nueva York, pero que ella se está tomando las cosas con calma.

"Salieron unas cuantas veces mientras Selena estaba en la ciudad de Nueva York. Jimmy le pidió que fuera a cenar y la pasaron muy bien. Está viendo hacia dónde van las cosas", relató un informante.

¿Quién es Jimmy Buttler?

Jimmy Buttler III, de 31 años, es el jugador estrella del equipo de Miami Heat, donde destaca en las posiciones de escolta y alero gracias a sus 2,01 metros de estatura.

El deportista es padre del pequeño Rylee, un niño de un año, fruto de su relación pasada con la modelo Kaitlin Nowak.

Buttler ambién se le ha relacionado sentimentalmente con una de las protagonistas de 'Pretty Little Liars', Shay MItchell, y con la rapera Iggy Azalea.

Tanto Selena como Jimmy son oriundos de Texas, aunque este último tuvo una infancia difícil, su padre lo abandonó cuando tenía 13 años.

Hasta ahora no ha trascendido ninguna imagen de la actriz y el baloncestista juntos, ni tampoco ellos se han referido al respecto de su posible relación.

View this post on Instagram A post shared by Jimmy Butler (@jimmybutler)

View this post on Instagram A post shared by Jimmy Butler (@jimmybutler)

Ver cobertura completa