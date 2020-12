Calentadores, zapatillas blancas y un atuendo deportivo de los 80, al mejor estilo Jane Fonda, lleva Shakira en el nuevo video de su colaboración "Girl Like Me" con Black Eyed Peas. La estrella colombiana, de 43 años, deslumbra con sus movimientos y con la vitalidad que emana.

El lanzamiento oficial del nuevo video desató la euforia de sus fans, que destacaron el look y la coreografía que realiza Shakira acompañada de varios bailarines.

"¡Nuevo video, 'Girl Like Me' con los Black Eyed Peas! Me divertí mucho con este, ¡espero que les guste ver tanto como a nosotros filmar!", escribió al compartir en su Instagram algunas escenas.

Uno de los primeros en reaccionar fue Will.i.Am, integrante de Black Eyed Peas. "Minimal. Icónico", fueron las palabras que utilizó el reconocido productor y cantante estadounidense para elogiar el trabajo de la colombiana.

Más famosos comentaron con admiración el nuevo material, entre ellos destaca Camilo Echeverry, el esposo de Evaluna Montaner, quien respondió: "Amo". Paris Hilton; Ernesto Laguardia y hasta la esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, se hicieron presentes con expresivos emoticones.

La joven Shakira

En otro post, la cantante destaca la coreografía utilizada para "Girl Like Me", en la que rememora el famoso "moonwalk" de Michael Jackson.

Su vitalidad provocó un aluvión de mensajes en todas sus plataformas. En su canal YouTube, el video superó las cuatro millones de reproducciones en menos de 24 horas. Sus fans destacaron su eterna juventud.

"Shakira no está envejeciendo para nada, sigue igual y su energía es mayor que la de cualquier joven de 18 años"; "En ella no pasan los años, está fabulosa"; "¿Cómo puede esta mujer verse más hermosa cuanto más ‘mayor’ se vuelve?"; "Shakira envejeciendo como un buen vino. Así es como envejeces cuando no tienes problemas"; "Dios mío cómo se mueve, Shakira es una reina del baile a pesar de los años", comentaron.

