Muchos la han confundido como la gemela de Ludwika Paleta, la recordada María Joaquina de “Carrusel”. Pero realmente la mujer de 48 años que es increíblemente semejante a la famosa actriz mexicana es su hermana mayor, Dominika Paleta.

Seis años diferencian a estas hermanas polacas, que llegaron muy pequeñas a México, país que las vio debutar en la actuación. Dominika también fue actriz hasta que decidió no trabajar más en el mundo de las series dramáticas.

Comenzó grabando algunos comerciales, hasta que a sus 20 años alcanzó fama al protagonizar en 1997 la telenovela "Amada Enemiga". También participó en otras producciones como "La Usurpadora" (1998) y "El Juramento" (2008), de Telemundo, en el que encarnó un papel de malvada.

Hermanas unidas

La relación entre las hermanas es muy cercana. Así lo confirmó Ludwika Paleta en el cumpleaños 48 de Dominika, a quien le dedicó una publicación en Instagram asegurando que ha sido la persona que ha estado a su lado toda la vida.

"Pero cuando se creía mi mamá me enseñó todas las cosas que con mi mamá no hablaba. Me enseñó a leer antes de entrar a la escuela y ha sido mi maestra durante todos estos años. Feliz cumpleaños, Manuch", escribió en 2018 la famosa María Joaquina de "Carrusel".

Los seguidores de Ludwika Paleta destacaron el parecido entre ambas, pues pese a que se llevan varios años, aparentan la misma edad.

La actriz cumplió en noviembre 42 años y lo celebró con una emotiva publicación, que generó reacción entre sus fans y famosos incluyendo a la actriz Gaby Rivero, que le dio vida a la maestra Ximena en la teleserie mexicana.

"¡Al fin las vi juntas! Pensé que eran una sola, las confundí, ahora sé que son dos bellas mujeres distintas"; "Son idénticas y hermosas"; "¿Son hermanas gemelas?"; "Bellas e igualitas, que lindas hermanitas"; "Son dos gotas de agua", escribieron.

