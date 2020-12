Una inesperada revelación se vivió en el capítulo de este jueves en “Verdades Ocultas” luego de que el gran secreto de Samantha y Gracia saliera a la luz.

Mientras ambas estaban sosteniendo una conversación por el bien de la joven, quien vivió momentos de angustia tras ser secuestrada, Samantha dijo “Julieta es mi hija”, lo que fue escuchado por quien siempre creyó que eran hermanas.

A “Sami” no le quedó otra alternativa que asumir la verdad y explicarle a Julieta que en realidad ella era su madre y que todos estos años se hizo pasar por su hermana.

Ella intentó decirle que no la crió porque solo tenía 14 años y que lo mejor era que Gracia la cuidara, pero Julieta está destruida y no puede aguantar la gran decepción que se ha llevado, ya que además sabe que su “hermana” se prostituía, pero no fue capaz de hacerse cargo de ella.

Pero Julieta no se queda ahí y ahora le exige a Samantha saber quién es su papá, algo que todos tienen claro: Diego.

Reacciones

La revelación de este capítulo dejó varias reacciones de los televidentes en redes sociales quienes comentaron la escena y además especularon sobre qué pasará más adelante.

La Sami súper piola para hablar en su casa #VerdadesOcultas pic.twitter.com/fHmFPIXh59 — t4mmi OjEdA (@t4mmiOjEdA) December 3, 2020

#VerdadesOcultas te podiai prostituir pero no cuidar una hija pic.twitter.com/nBdz1f690o — ghostwhisper (@ghostwhisper6) December 3, 2020

Aaaaa hasta que se supoo #VerdadesOcultas — valeeee🇨🇱 (@valentitinax) December 3, 2020

Diego después de escuchar lo que dijo Sammy #VerdadesOcultas pic.twitter.com/FI48nkvXWg — •The_Creator• //Toxic Army💉 (@BlackBe96962219) December 3, 2020

Ver cobertura completaTodo sobre Teleseries Mega