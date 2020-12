“Gambito de Dama” se ha convertido en una de las series de Netflix más vistas en las últimas semanas. Cuenta la historia de una joven que vivía en un orfanato y allí descubre el increíble talento que tiene para el ajedrez. Esto la lleva a recorrer un arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones que adoptó en el mismo centro infantil donde creció.

Esta miniserie está basada en la novela del mismo nombre de Walter Tevis, estrenada en 1983, que surgió de una experiencia personal del escritor, que fue un gran jugador de ajedrez de Clase C.

Fue en una entrevista con The New York Times, donde Telvis reveló de dónde vino la inspiración para escribir la historia de Beth: “Primero comencé a jugar al ajedrez con mi hermana y los niños de mi cuadra. Una vez gané un premio de 250 dólares y me convertí en un jugador de Clase C. Ahora juego contra una computadora para no tener que enfrentarme a un oponente de la vida real que se burla de mí”, reveló para ese momento.

Dependencia a las drogas

En la serie, la protagonista Beth Harmon tiene una importante dependencia a las drogas, pues suele tomar una o dos dosis de tranquilizantes antes de cada partido, para poder “imaginar” el movimiento de las piezas. Con respecto a esta adicción, Tevis contó que está inspirado en la realidad, por otra de las experiencias que vivió.

“Cuando era joven, me diagnosticaron un corazón reumático y me administraron dosis elevadas de medicamentos en un hospital. De ahí es de donde proviene la dependencia de Beth a las drogas en la novela. Escribir sobre ella fue purgante. Hubo algo de dolor, soñé mucho mientras escribía esa parte de la historia. Pero artísticamente, no me permití ser autoindulgente”, contestó.

Aunque “Gambito de Dama” está basada en una serie de hechos reales, no significa que sea exacta a las anécdotas del escritor, de hecho, muchos la vinculan con la vida de la leyenda del ajedrez Bobby Fischer, quien fue un gran maestro y campeón del mundo entre 1972 y 1975, escribiendo su nombre en la historia, como el primer y único -hasta ahora- estadounidense en lograrlo.

Su carrera terminó repentinamente luego de una competición oficial sin una explicación oficial.

Estas son las teorías que rodean esta famosa serie de Netflix que se ha convertido en tendencia, por su profunda y atractiva historia.

Más noticias de famosos