Apenas cinco minutos duró la transmisión en vivo que realizó Gianella Marengo con sus seguidores el pasado viernes. La influencer estaba en plena rutina de ejercicios hasta que sintió un dolor que la llevó hasta Urgencia.

Se trataba de un lumbago que surgió debido a meses sin actividad deportiva: "Dejé de entrenar en marzo y hace tres semanas volví (...) A pesar de que el cuerpo tiene memoria, cuesta retomar, porque además subí unos cinco o seis kilos en la pandemia", cuenta la modelo.

El dolor fue tan intenso, que Marengo sintió "como si me hubieran fileteado un pedazo de carne en el omóplato. Me comencé a marear por el dolor, no me podía mover ni respirar bien", según consigna LUN.

La recomendación de los especialistas

La traumatóloga Magaly Íñiguez explica que las contracturas ocurren porque el músculo no está acondicionado. Por lo mismo, recalca en la importancia de la elongación.

"Si fallamos tanto en la elongación como en un desbalance de fuerza, puede haber sobrecargas musculares que se manifiestan con contracturas o con desgarros", indica.

No sobreexigir el cuerpo

Por su parte, el también traumatólogo Guillermo Izquierdo señala que los lumbares son más comunes de lo que uno piensa, pues "le ocurre al 80% de la población mundial una vez en la vida, independiente de la causa".

"Esto pasa porque el músculo está fatigado por sobreexigencia o porque está desentrenado y uno le pide algo que no puede dar", complementa.

¿Cómo volver a la vida de deportista?

Para evitar situaciones como la de Gianella, los expertos aconsejan empezar de a poco. Retomar la vida de deportista debería partir con una caminata, bicicleta y ejercicios aeróbicos. Después de ello, el cuerpo estará preparado para deportes como el fútbol o el tenis.

