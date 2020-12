Este miércoles se confirmó la muerte del actor australiano Hugh Keays-Byrne a los 73 años, quien fue conocido por su trabajo en la saga cinematográfica "Mad Max".

La noticia de su deceso la dio a conocer el cineasta Ted Geoghegan, a través de Twitter, catalogando al actor como "un héroe anónimo del cine australiano".

"Fue un ser humano absolutamente maravilloso que luchó muy duro por cuestiones medioambientales y humanitarias. Esta foto suya de principios de este año lo dice todo", expresó.

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq

"Conducirás eternamente, brillante y cromado", agregó, en referencia al concepto de la muerte mostrado en la película de 2015.

By all accounts, Hugh Keays-Byrne, who trained at the Royal Shakespeare Company, was an absolutely wonderful human who fought very hard for environmental and humanitarian issues. This photo of him from earlier this year says it all.



You will ride eternal, shiny and chrome. pic.twitter.com/5Fyzdj998F