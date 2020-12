Hace 55 años Barbara Eden deslumbró al mundo en “Mi Bella Genio”. La actriz cumplió 89 años y luce radiante, tanto que sus seguidores le preguntan cuál es su secreto. La pícara Jeannie celebró su cumpleaños posando en una playa, vestida de rosado, tal como ocurrió en el primer episodio de la famosa serie en 1965.

“¡Todos en el equipo Eden deseamos a nuestra rubia favorita, (...) a la eterna chica en la botella, un muy feliz cumpleaños hoy!”, es el mensaje que aparece en su cuenta oficial de Instagram. Donde además pidieron a sus admiradores enviar “sus deseos y pensamientos” a la actriz.

El post se llenó de miles de comentarios, que dejaron en evidencia el éxito de “Mi Bella Genio” en el mundo. Usuarios de Chile, Perú, Brasil, El Salvador y Alemania se sumaron a la celebración. La mayoría expresó su asombro por lo bien que se conserva con el paso de los años.

“Mi Bella Genio” agradecida

“Barbara ¿cuál es tu secreto? ¡No envejeces en absoluto!”; “Ahora tiene 89 años y todavía se ve fantástica”; “El cumpleaños más feliz para la única Jeannie. ¡Sigue tan hermosa como siempre!”; “¡Ella se ve genial!”; “Wow todavía muy hermosa y sexy”, “A su edad, aún es bella"; “¡Está magnífica!”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Pero además muchos confesaron que la siguen desde su niñez: “Una de mis actrices favoritas de mi infancia”; “Feliz cumpleaños, Barbara Eden, nuestra familia creció viéndote crecer. No has envejecido ni un día”; “I Dream of Jeannie’ (nombre original) fue mi favorito de todos los tiempos. ¡Siempre quiero cruzar los brazos, parpadear y hacer realidad mi deseo!”.

La propia Barbara Eden expresó su agradecimiento por la fama que su popular personaje le ofreció en su carrera. El programa, que estuvo al aire durante cinco años, le valió dos nominaciones al Globo de Oro como mejor actriz en una serie de comedia.

“Me siento muy bendecida de haber recibido un personaje tan encantador y querido que ha resistido la prueba del tiempo. (...) Estoy muy agradecida por el amor y el apoyo que muchos de ustedes me han mostrado”, aseguró en 2017.