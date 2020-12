Un desagradable momento fue el que recientemente vivió la protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown, en un mall norteamericano cuando hacía las compras navideñas junto a su madre. Todo parecía un día “normal” hasta que una fanática se le acercó para preguntarle si podía grabar un video con ella sola.

Aunque la actriz de 16 años de edad está acostumbrada a fotografiarse con sus seguidores, en esta oportunidad le pareció extraño que la “fanática” quisiera grabarla a ella sola y no tomarse un registro juntas, como suelen hacer los seguidores de la serie de Netflix.

Según lo que la propia actriz publicó en sus redes sociales, ella se negó a la grabación: "Le dije que no, porque, a ver, para qué querría un video solo mío. No de las dos, sino mío. En el fondo, no tengo que justificarme ante nadie si no quiero hacer algo", explicó en sus Stories.

Esto no hizo que la fanática se detuviera y, a pesar de la negación, sacó su celular y comenzó a grabarla, incluso mientras la joven actriz realizaba el pago de sus compras. “Cuando estaba pagando, pasó a mi lado y empezó a grabarme otra vez. Le dije: 'Soy un ser humano, ¿de qué más formas puedo decírtelo?”, continuó el relato.

Fan desafiante

En reiteradas oportunidades, Millie le pidió a la chica que la dejara tranquila, pero para su sorpresa, la joven optó por una actitud desafiante, asegurando que tenía todo el derecho de grabar en la calle.

"Me molesta mucho que la gente sobrepase los límites de esta manera. Me gustaría que pudiésemos ser más respetuosos con los demás. Estoy intentando lidiar con todo esto, pero aún así resulta abrumador", dijo.

Aunque este episodio la hizo colapsar, hasta el extremo de hacerla llorar, la actriz aseguró que en ocasiones apropiadas, es feliz de posar e interactuar con sus seguidores. Sin embargo, recalcó que no se siente cómoda cuando la gente se comporta de una forma “poco respetuosa”.

Más noticias de famosos