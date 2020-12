El actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce se casó con su novia, la periodista mexicana Karina Banda. La ceremonia secreta se realizó en la ciudad de Miami, el pasado 30 de julio, pero fue apenas este 1 de diciembre que lo hicieron público en sus redes sociales.

Ambos publicaron en sus perfiles de Instagram una foto de su matrimonio, pero además ofrecieron detalles en exclusiva los detalles a la revista Hola! USA.

En un acto cargado de la más profunda discreción y en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, la pareja dio el sí ante las hijas gemelas del cantante Sienna y Savannah. Las jóvenes sirvieron como testigo de la unión por el civil, luego de haber cumplido 18 años a principios de julio.

Carlos Ponce y Karina: una historia de amor

Comenzando el año, Ponce le pidió la mano a Banda en una sencilla celebración de Año Nuevo, en la cual compartían entre amigos y familiares. El compromiso ocurrió luego de dos años de relación amorosa, con altos y bajos, con una separación incluida.

El protagonista de "La Doña" explicó a la revista que no era su intención casarse en secreto. "Ocurrieron cosas que trataron de desviar nuestros planes, pero la boda también estaba planeada para el mismo año", dijo.

Precisó que esperan más adelante hacer una ceremonia más formal, pero igual de sencilla. "Simplemente esta es una unión que hicimos, pero consideramos que nos hace falta la boda. Decidimos no hacer mucho ruido con esto porque nuestras familias también se merecen vernos en esta unión y les debemos, y nos debemos, una reunión bonita", dijo.

Por su parte Karina Banda comentó emocionada que está muy feliz y que la gente ha notado un cambio en ella. "Me decían que me veían un brillo especial, hasta me preguntaban que si estaba embarazada, que se me notaba algo diferente en la cara y yo creo que es eso, que estaba feliz porque de verdad era saber que voy a pasar todo el resto de mi vida con él, si Dios nos los permite".

