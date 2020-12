Cerca de cinco meses de embarazo tiene la exchica reality, Ingrid Aceitón, quien a través de las redes sociales ha mostrado cómo ha sido su etapa de gestación, a la espera de su primera hija junto a su actual pareja, Ignacio Jélvez.

“Desde que me enteré que iba a ser mamá, siento que me cambió del cielo a la tierra todo para mejor. Siempre he esperado ser madre y llegó el momento, por fin. Los primeros meses fueron difíciles por los síntomas, pero es algo normal. Estoy cada vez más feliz y ansiosa de querer conocerla, tenerla en mis brazos, de besarla, abrazarla, mirarla”, comentó Aceitón al diario La Cuarta.

Ahora que su embarazo está más avanzado, la joven chilena se siente más relajada y, aunque intenta cuidarse lo más posible la alimentación, asegura que cuando le provocan “cosas ricas” accede a disfrutarlas.

“No exagero en la comida o no como por ansiedad. Tampoco encuentro que sea necesario comer de más, pero no me privo si me dan ganas de comer algo más rico”, dijo, recalcando además que “hay mujeres que siguen un cuidado estricto... Trato de disfrutar mi embarazo y no estar preocupada tanto de si voy a engordar o no”.

Lo más difícil del embarazo

En la entrevista con el medio nacional, la joven de 27 años de edad aseguró que lo más complejo de su etapa de embarazo han sido los síntomas de los primeros cuatro meses: “Me dieron náuseas, vómitos, dolor de cabeza, indigestión. Ahora se me quitaron esos malestares y comenzaron los dolores de cola, más de huesitos, pero todo eso es normal y parte del embarazo”, dijo.

Aunque ya tienen los nombres pensados, la pareja prefiere mantenerlo reservado, hasta el día del nacimiento: “Ya lo tenemos, pero todavía no lo quiero decir ¡Jajajá!”, dijo Aceitón.

Con respecto a la ilusión que tienen por la llegada del bebé, la joven chilena aseguró que: “Ignacio es el más baboso, porque va a tener a su hija y no me cabe duda que esta va a ser la mejor experiencia de mi vida".

