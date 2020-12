Repartiendo hamburguesas en medio de las manifestaciones en Plaza Italia durante noviembre y diciembre de 2019. Así nació el nuevo emprendimiento de Wilma González, la española y exchica reality de la televisión chilena.

Junto a su pololo Nicolás Seguel, la también deportista inauguró su foodtruck de comida vegana en la comuna de Talagante. Un negocio que no ha estado exento de complicaciones.

¿Qué dijo la española?

Después de octubre de 2019 se cancelaron sus eventos agendados y proyectos personales. Cuando la situación parecía arreglarse, llegó la crisis sanitaria del coronavirus.

"Compré un foodtruck en febrero y me pasé todo el mes haciendo los trámites para funcionar. En marzo íbamos a abrir en un centro de estudios de Huechuraba y llegó la pandemia", relata Wilma a LUN.

Durante la cuarentena, la idea de abrir el local siempre estuvo en la mente de la pareja. Hasta que un día, un amigo de su pololo, les dijo que en Talagante se abrió un patio de comida para foodtruck.

95% vegano

El negocio culinario está centrado principalmente en la comida vegana. La española creó un menú 95% vegano y él se encarga del porcentaje restante, con platos basados en salmón y arroz.

"Ha sido cansador. Estamos durmiendo entre cinco y seis horas al día. Estamos aprendiendo sobre la marcha y buscando el equilibrio. Con el foodtruck hemos tenido una muy buena respuesta. En pocos días pagamos la inversión inicial. Yo tengo fe que nos va a resultar", comenta Wilma.

Por último, la influencer abandonará los entrenamientos personalizados para dedicarse netamente a su emprendimiento: "No es lo mismo cuando cobras por una clase personalizada en el gimnasio a cuando la haces por internet. Estaba trabajando muchas horas al mes y aún así no me alcanzaba", cerró.

