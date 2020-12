En familia y muy cerquita del mar, así celebraron Lisandra Silva y Raúl Peralta los seis meses de su pequeño hijo Noah.

"¡Feliz cumple mes Noah!", escribió la modelo y exchica reality en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de los tres disfrutando de la jornada del 28 de noviembre.

"Hoy nuestro bebé cumple 6 meses de nacido y lo celebramos como un buen sábado de verano ¡Noah no le quitó los ojos a la torta!", expresó Lisandra que trajo al mundo a su hijo el 28 de mayo de 2020.

Raúl no se quedó atrás y al igual que Lisandra compartió la emotiva celebración con todos sus seguidores y seguidoras de las redes sociales.

El bailarín chileno subió un video en que se ve junto a su familia bailando "Rompe talón" su más reciente single, el cual está promocionando en las plataformas digitales.

Figura soñada

En la publicación de Lisandra, sus seguidores no solo extendieron sus felicitaciones a Noah, también elogiaron la figura de la modelo cubana, quien de a poco ha ido recuperando su peso tras el embarazo.

A través de las redes sociales, Silva ha publicado fotos y videos mostrando su recuperación post parto, dejando en evidencia la sana alimentación que tiene y los fuertes entrenamientos físicos que ha iniciado para bajar los más de 25 kilos que aumentó durante el embarazo.

"¡Acá vamos! 4to mes de entrenamiento. ¡Un post de motivación para todas las mamis que han dado a luz y están en etapa de recuperación! ¡Después de dar vida a una criatura extraordinaria es normal que nuestro cuerpo no quede como antes! ¡Pero podemos regresar si nos enfocamos y encontramos el tiempo para nosotras! ¡Estoy regresando piano piano a mi peso! ¡Subí 25 kilos en mi embarazo aún me faltan 7, pero desliza para que veas el progreso que he tenido!", escribió recientemente, junto a varios ejercicios que dan ejemplos de su esfuerzo.

