"BE", el último álbum de estudio de la banda coreana BTS, logró posicionarse como número 1 del ránking Billboard 200, siendo este el quinto disco de la agrupación de K-Pop en conseguir este logro, tal como antes solo lo había hecho la legendaria banda británica The Beatles.

Billboard 200

El ránking Billboard 200 es el encargado de categorizar la posición de los discos semana a semana, y en su última entrega el grupo conformado por Jin, Jimin, V, J-Hope, RM, Suga y Jungkook se hicieron con el número 1 gracias a su disco "BE", lanzado el pasado 20 de noviembre. "BE" ha vendido 242 mil copias solo en Estados Unidos.

El álbum contiene entre sus canciones a la pegajosa "Dynamite", la primera canción completamente en inglés de la banda y que llegó también al número 1 del Billboard 100, ránking encargado de los sencillos.

Según detalla la propia Billboard, BTS se convirtió además en el primer grupo que consigue tener dos álbumes número 1 en un mismo año, ya que en marzo pasado "Map of The Soul: 7", también llegó hasta el primer lugar.

Antes de "BE" y "Map of The Soul:7", los surcoreanos habían llegado al número 1 del Billboard 200 con: "Map of The Soul: Persona" (abril 2019), "Love Yourself: Answer" (septiembre 2018) y "Love Yourself: Tear" (junio 2018). Este logro lo consiguieron en un poco más de dos años y seis meses.

Comparados con The Beatles

Anteriormente el grupo que consiguió más rápidamente posicionar cinco álbumes número 1 en el Billboard 200 fueron los británicos The Beatles, quienes en menos de dos años y cinco meses lograron que: "Yesterday and Today" (1966), "Revolver" (1966), "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967), "Magical Mystery Tour" (1967) y "The BEATLES" (1968), alcanzaran la cima del ránking.

Pero el fenómeno de BTS no para de ser comparado con los oriundos de Liverpool, siendo incluso el propio Paul McCartney, quien se ha referido al tema.

"Para mí, es como ver a algunos niños pasar por lo que nosotros pasamos. BTS, los jóvenes coreanos, me gusta verlos. Creo que son buenos, ¿sabes? No puedo cantar algunas de sus canciones, pero me gustan", dijo McCartney en el podcast Smartless, según lo que señala Indie Hoy.

Si bien el cumplido ha sido tomado de buena manera por los surcoreanos, para ellos es más importante seguir su propio camino y no ser catalogados como los "The Beatles del Siglo XXI".

Según recoge Nación Rex, tanto Jin como Jimin se refirieron a la comparación cuando fueron entrevistados por la televisión pública de Japón NHK.

"Solo se unieron siete personas que les apasiona la música y la hacen juntos. Somos siete personas a las que nos gusta convivir en el escenario. Nosotros queremos ir con el nombre de BTS", dijo Jin.

"Yo quiero permanecer como BTS del Siglo XXI, esto me hace reflexionar y creo que deberíamos trabajar más duro como agrupación. De alguna manera, todo esto se ha convertido en una gran motivación para mí", agregó por su parte Jimin.

Ver cobertura completa