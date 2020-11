El domingo 29 de noviembre el actor nacional Benjamín Vicuña cumplió 42 años, y como era de esperarse, su pareja, la actriz argentina María Eugenia "China" Suárez (28), aprovechó la ocasión para celebrar a lo grande. La pareja del chileno organizó un cumpleaños vegetariano y marcado por la "nueva normalidad" debido a la pandemia.

"Feliz nacimiento amor mío"

Fue a través de una serie de historias en su Instagram que la actriz compartió detalles de la celebración. "Feliz nacimiento amor mío", dice la primera de las publicaciones de Suárez en la que se puede ver a ella y Vicuña en una fotografía en blanco y negro. "Te amamos", dice otra de las historias en las que se los ve junto a dos de sus pequeñas hijas.

Además, la actriz agregó un video familiar con la frase "Riámonos así siempre".

La celebración

Para la celebración en sí, la "China" no escatimó en los preparativos y organizó un cumpleaños marcado por los aperitivos vegetarianos, además de medidas sanitarias y de distanciamiento social por motivo del coronavirus.

Dentro de lo destacado está la torta de cumpleaños, la cual dice "Feliz cumpleaños Benjamín!" en lo que parece ser un cuadro de celuloide. Además, la base de la torta se asemejan a cortinas de un escenario de teatro en las cuales aparecen dos máscaras características de esa profesión.

El catering del evento estuvo marcado por los aperitivos vegetarianos. Falafel, ceviche palta-mango, empanaditas de espinaca, y tarta de pera y queso brie fueron algunos de los platillos que se pudieron degustar.

En cuanto a las medidas sanitarias, la actriz encargó etiquetas para los cubiertos que utilizaron los asistentes, los cuales estaban marcados con los nombres de cada uno de ellos. Además, casi como un souvenir, se entregaron pequeñas botellas de alcohol gel las cuales tenía el sobrenombre dado por la "China" a Vicuña: "Benji".

"Un año en blanco y negro"

Por su parte, Vicuña también utilizó su cuenta de Instagram para conmemorar su cumpleaños en un año que catalogó como uno "en blanco y negro" y "bisagra" en su vida.

"Un año en blanco y negro. Un año más de luces que de sombras. No es un año más. El cumpleaños sin año, el año que no fue y que nos robó casi todo. El año en donde nos sentimos tan chicos y no pudimos ser libres. El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar, el año que no tiene nombre. Son 42 los que cumplí y espero que vuelvan los abrazos y la confianza, que vuelva el teatro lleno", dice parte del extenso mensaje.

Además el actor recuerda este año con cariño por el nacimiento de su hijo menor Amancio, y entrega un mensaje respecto a la recuperación de la normalidad que espera ver en los próximos meses cuando ya pase la pandemia.

La publicación va acompañada de dos fotografías: una del actor, y otra de él junto a Suárez y a sus hijos.

