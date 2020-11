El intérprete de "Thor" en el universo cinematográfico de Marvel, Chris Hemsworth, dedica gran tiempo y esfuerzo a sus entrenamientos para lograr una espectacular musculatura y el atlético cuerpo.

"Día de engaño. Hoy decidí darme un capricho con esta rosquilla extra grande. Dios mío, es pesado", escribió el actor junto a una imagen que colgó en su cuenta de Instagram. Allí se le ve haciendo un esfuerzo sobrehumano, digno de un súper héroe.

Hemsworth ha desarrollado tanto sus músculos que su amigo el actor Chris Pratt le ha pedido que haga una pausa.

"Oye, colega. Acabo de hablar con mi entrenador y necesita que dejes de hacer ejercicio porque, como vamos a estar en la misma película, no quiere que aparezca junto a ti si vas a tener ese aspecto. Así que necesito que engordes 11 kilos muy rápido. Genial, gracias", le respondió.

El intérprete australiano dará vida al famoso actor y luchador Hulk Hogan, en una película biográfica que prepara Netflix, por lo que ha tenido que someterse a grandes rutinas de ejercicios para aumentar su masa muscular.

Hasta el mismo Hogan ha hecho seguimiento a Chris Hemsworth, y se ha referido a su avance para lograr un parecido físico con él. "¡Ya está ahí! ¡Está listo, hermano!", escribió en Twitter aprobando el progreso del actor. "¿Pero es lo suficientemente guapo para hacer de mí?", le dijo con humor.

He’s already there! He’s ready BROTHER!!! But is he good looking enough to play me lol,lol,lol. HH pic.twitter.com/q6LLfWUGgL