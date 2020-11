La polémica persigue a la popular jueza de "Caso Cerrado". Ana María Polo acostumbra enviar mensajes a sus fans en fechas especiales, mostrando otra faceta y luciendo sin maquillaje en varias ocasiones.

Pero este look desconcierta a sus fans, quienes se lo dejaron saber a través de sus redes sociales. Su más reciente publicación fue para celebrar el Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre de 2020.

La doctora Polo compartió un emotivo mensaje sobre lo duro que ha sido este año debido a la pandemia del coronavirus. "El 2020 nos ha afectado de muchas maneras y aunque cada uno lo vive diferente, lo importante es enfocarnos en los aspectos positivos y las enseñanzas que nos deja", escribió.

En el video luce con poco maquillaje, además de un atuendo casual y muy diferente a la formalidad con la que suele presentarse en "Caso Cerrado".

Otras imágenes sin maquillaje

Uno de los videos que más impactó a los admiradores de Ana María Polo fue el que publicó a propósito del Día del Trabajo, que se celebra en septiembre en Estados Unidos.

Entonces, la doctora Polo grabó un mensaje llamando a usar la mascarilla para cuidarse del coronavirus y lo hizo sin una gota de maquillaje en su rostro. Por lo que desató un debate entre sus seguidores.

"La verdad, no sabía quién estaba hablando. Irreconocible"; "Se ve muy diferente. No es por criticar, pero no te reconocí hasta que fue por la voz. Me impresionó su cambio de apariencia físicamente", comentaron los más críticos.

Mientras que otro grupo defendió a la jueza de "Caso Cerrado" al afirmar que "aún sin maquillaje está guapa, doctora Polo". "Dios la bendiga doctora Polo, con maquillaje o sin maquillaje luce muy bien. Una mujer que no la apaga nada ni nadie", comentó otro usuario de Instagram.

Ana María Polo ha compartido foto de sus inicios en el programa, que dejan constancia de su increíble transformación desde el 2001 hasta la actualidad.