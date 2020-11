Entrenan juntos y se prepara para en un futuro hacerse cargo de los negocios de su padre. Camilla Salas (21), la hija mayor de Marcelo Salas (45), relata la rutina de entrenamiento que tiene con su padre y sus estudios de Ingeniería Comercial con miras a ponerse al mando de las múltiples inversiones de "El matador".

Unidos por el deporte

Con la pandemia muchas rutinas se han transformado, y es lo que le pasó a Camilla Salas. Según relata a Las Últimas Noticias (LUN), su día transcurre entre clases online y juntarse periódicamente a entrenar con su papá.

La joven que es parte del equipo Adidas Runners y ha participado junto al exfutbolista en el Maratón de Santiago reconoce que el deporte es algo que siempre los ha unido como padre e hija.

"Llevo más de dos años en el team y el deporte siempre fue un punto en común para nosotros. Siempre me gustó ir al gimnasio, en el colegio practiqué todos los deportes y también jugué hockey. Y por eso ahora con mi papá entrenamos juntos todas las semanas un par de días", dice la joven.

"Hacemos un calentamiento bien rápido y después entrenamos cerca de una hora u hora y media. Las cargas de peso que puedo levantar las tengo claras, pero mi papá siempre me va ayudando y asesorando", dice respecto a las rutinas que siguen.

"Mi papá es terrible"

A pesar de lo unidos que son, la joven cuenta que "El matador" tiene un carácter fuerte y estricto. "Mi papá es terrible, es muy celoso. En el caso que haya pololo o algo así, se tiene que presentar después de bastante tiempo", dice la joven.

"Él es súper estructurado y nos dice lo mismo con mi hermana: primero el estudio, luego todos los demás", explica la joven acerca de la filosofía de su padre.

Tomar las riendas del negocio familiar

Camilla cursa actualmente tercer año de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez, carrera con la que a futuro pretende poder estar a la cabeza de los negocios que tiene el exfutbolista.

"Pretendo terminar de estudiar obviamente, y después voy a tomar las cosas de mi papá sí o sí. Tenemos los arándanos y un par de cosas más que las pretendo tomar yo. Y si se puede quizás estudiar en el extranjero sería ideal. Me tengo que preparar mucho en el área de gestión y administración", comenta Camilla de sus planes a futuro.

A pesar del entusiamo por el futuro la joven reconoce algunos aspectos que no le gustan de los negocios de su padre.

"No sé si me gusta tanto la parte del campo, soy mucho más de ciudad. Me gusta Temuco, pero prefiero Santiago mil veces. Lo que sí tengo claro es que no será nada relacionado con el fútbol ni el equipo de mi papá, jajaja", dice a LUN.

Todo sobre famosos chilenos