Seis meses han pasado desde que Lisandra Silva trajo al mundo a su primer hijo, Noah, fruto de su relación con el bailarín chileno Raúl Peralta. Desde entonces, la modelo cubana ha hecho lo posible por retomar la figura que tenía antes de comenzar su etapa de gestación y, sin duda, va por buen camino.

A través de las redes sociales Silva ha publicado fotos y videos mostrando su recuperación post parto, dejando en evidencia la sana alimentación que tiene y los fuertes entrenamientos físicos que ha iniciado para bajar los más de 25 kilos que aumentó durante el embarazo.

“¡Acá vamos! 4to mes de entrenamiento. ¡Un post de motivación para todas las mamis que han dado a luz y están en etapa de recuperación! ¡Después de dar vida a una criatura extraordinaria es normal que nuestro cuerpo no quede como antes! ¡Pero podemos regresar si nos enfocamos y encontramos el tiempo para nosotras! ¡Estoy regresando piano piano a mi peso! ¡Subí 25 kilos en mi embarazo aún me faltan 7, pero desliza para que veas el progreso que he tenido!”, escribió recientemente, junto a varios ejercicios que dan nota de su esfuerzo.

“Qué heavy el cambio”, “Te felicito por transparentar el proceso post parto”, “¡Admirable mujer!! Nos das ánimo a todas”, “Se nota el esfuerzo y la dedicación”, “Te admiro eres una grande”, fueron algunos de los comentarios que hicieron sus seguidores en la plataforma digital.

En busca de una niña

Hace varios días, Lisandra Silva reveló que muy pronto se pondrá en “campaña” para poder darle una hermana al pequeño Noah: “Queremos buscar una niñita pronto, porque todos me han dicho que es mejor tener dos niños al tiro. Si quieres tener dos, tenerlos al tiro para que crezcan juntos. Entonces me gustaría que estuvieran los dos cerca en edad. Porque imagínate, tres o cuatro años y vuelvo a salir embarazada y vuelvo a subir 25 kilos, vuelvo a quedarme seis meses sin dormir”.

Estos no son los únicos planes que la cubana tiene a futuro y es que, también confesó de una posible boda en un futuro cercano: “Eso está en los planes. Todavía no me ha llegado (el anillo). Pero obvio que sí está en los planes”, confesó en una entrevista digital con el animador chileno Martín Cárcamo.

